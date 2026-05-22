ЕУ ја прошири рамката за санкции против Иран поради активностите во Ормускиот Теснец - Одлуката следуваше по политичкиот договор постигнат од страна на министрите за надворешни работи на ЕУ за време на состанокот на Советот за надворешни работи на 21 април

Европскиот совет денес го прошири опсегот на рамката за санкции на блокот против Иран, со цел да ги вклучи поединците и ентитетите вклучени во акции што го загрозуваат непреченото пловење на Блискиот Исток, особено во Ормускиот Теснец, јавува Анадолу.

Во соопштението, Советот наведе дека изменетата правна рамка ќе му овозможи на блокот да наметне рестриктивни мерки за оние кои се поврзани со активностите на Иран што го „попречуваат законскиот транзитен премин и непреченото пловење“.

ЕУ соопшти дека тоа што Иран го прави врз бродовите кои минуваат низ Ормускиот Теснец е против меѓународните закони.

Со тоа Иран го крши признатото право на секој брод слободно и безбедно да поминува низ меѓународните морски патишта.

Според проширената рамка, ЕУ ќе може да наметне забрани за патување и замрзнување на имотот на наведените поединци и ентитети.

На санкционираните ќе им биде забранет влез или транзит низ териториите на ЕУ, додека на граѓаните и компаниите од ЕУ исто така ќе им биде забрането да им ставаат на располагање фондови или економски ресурси.

Рамката беше проширена во мај 2024 година за да се одговори на поддршката на Иран за вооружените групи на Блискиот Исток и во регионот на Црвеното Море, како и на нападите на Техеран со дронови и ракети врз Израел во април 2024 година.

Овој потег доаѓа во време на зголемена меѓународна загриженост за поморската безбедност во Ормускиот Теснец, кој е клучен глобален пат за транспорт на нафта.

Во заклучоците усвоени на 19 март, Европскиот совет повика на целосна имплементација на Резолуцијата 2817 на Советот за безбедност на ОН и ја нагласи потребата да се осигури поморската безбедност и непреченото пловење.

Советот, исто така, ги осуди „сите акти кои го загрозуваат пловењето или ги спречуваат бродовите да влегуваат и да излегуваат од Ормускиот Теснец.