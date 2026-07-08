- „Размените на оган меѓу САД и Иран дополнително ги комплицираат веќе напнатите преговори за завршување на војната. Нападите на Иран врз Бахреин и Кувајт се неприфатливи“

ЕУ: Обновените тензии меѓу САД и Иран дополнително ги комплицираат преговорите за крај на војната - „Размените на оган меѓу САД и Иран дополнително ги комплицираат веќе напнатите преговори за завршување на војната. Нападите на Иран врз Бахреин и Кувајт се неприфатливи“

Шефицата за надворешна политика на Европската Унија (ЕУ), Каја Калас, денес изјави дека обновените тензии меѓу САД и Иран би можеле да ги комплицираат преговорите за ставање крај на војната, пренесува Анадолу.

„Размените на оган меѓу САД и Иран дополнително ги комплицираат веќе напнатите преговори за завршување на војната. Нападите на Иран врз Бахреин и Кувајт се неприфатливи“, напиша Калас на американската платформа за социјални медиуми X.

Укажувајќи на посветеноста на Иран за повторно отворање на Ормускиот Теснец, таа рече дека неговите неодамнешни напади врз бродови во близина на стратегискиот воден пат ја прекршуваат обврската и се закануваат да го нарушат обновувањето на снабдувањето со енергенти. Таа повика слободата на пловидбата да биде непречена.

„Следниот понеделник министрите за надворешни работи на ЕУ ќе се сретнат со своите колеги од Персискиот Залив за да се разговара за тоа како може да работиме заедно за да ја поддржиме имплементацијата на договорот и да ја зачуваме слободата на пловидба низ теснецот, како и низ Црвеното Море“, додаде Калас.

Претходно Корпусот на Исламската револуционерна гарда (ИРГК) на Иран соопшти дека започнал операција со ракети и беспилотни летала насочени кон 85 американски воени локации, вклучително и пристаништето Салман, седиштето на Петтата флота на американската морнарица во Бахреин и воздухопловната база Али ал-Салем во Кувајт.

Во меѓувреме, американската војска соопшти дека извршила нов бран напади врз Иран, погодувајќи повеќе од 80 цели како одговор на иранските напади врз комерцијални бродови што пловат низ Ормускиот Теснец.

Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) соопшти дека нападите биле спроведени „како непосреден одговор на иранските напади врз комерцијални бродови што транзитираат низ Ормускиот Теснец“.

Иран и САД склучија меморандум за разбирање на 17 јуни со цел да се стави крај на нивниот воен конфликт, кој започна кон крајот на февруари.