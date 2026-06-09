- Во извештајот се предупредува дека недозволените дроги стануваат подостапни, поразновидни и помоќни низ Европа, со што се зголемуваат ризиците и за јавното здравје и за безбедноста

ЕУ: Над 7.600 луѓе починале од предозирање со дрога, наркотрговијата сериозен предизвик за безбедноста - Во извештајот се предупредува дека недозволените дроги стануваат подостапни, поразновидни и помоќни низ Европа, со што се зголемуваат ризиците и за јавното здравје и за безбедноста

Најмалку 7.600 луѓе починале од предозирање со дрога во Европската Унија (ЕУ) во 2024 година, се наведува во овогодишниот Европски извештај за дрога објавен денес, јавува Анадолу.

Во извештајот се предупредува дека недозволените дроги стануваат подостапни, поразновидни и помоќни низ Европа, со што се зголемуваат ризиците и за јавното здравје и за безбедноста.

Врз основа на податоците од 27-те земји членки на ЕУ, како и од Норвешка и Турција, извештајот проценува дека во ЕУ во 2024 година имало најмалку 7.600 смртни случаи како последица на предозирање.

Во извештајот се предупредува дека новите синтетички и психоактивни супстанции претставуваат сè поголем здравствен ризик поради ограничените научни сознанија за нивните ефекти и токсичност.

Во извештајот, трговијата со дрога е означена како сериозен предизвик за безбедноста во Европа, при што се забележува дека организираните криминални групи ги приспособуваат своите методи на делување поради засилените полициски контроли во големите пристаништа.

Според наодите, криминалните мрежи сè повеќе користат помали пристаништа и пософистицирани техники за прикривање за да пренесуваат недозволени дроги низ континентот.

Иако количината на запленет кокаин во Европа падна за повеќе од 20 отсто во 2024 година на 335 тони од рекордните 419 тони во 2023 година, властите забележаа раст на бројот на заплени, достигнувајќи 97.000 случаи во споредба со 95.000 една година претходно.

Во извештајот исто така се нагласува континуираната загриженост поради насилството и заплашувањето поврзани со дрога, вклучувајќи го и регрутирањето и експлоатацијата на ранливите категории млади луѓе од страна на криминалните организации.