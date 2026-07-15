- „Ги знаеме заканите со кои се соочува Европа во оваа област - видовме упади и предупредувања низ многу земји членки“

ЕУ и Украина започнаа партнерство во одбраната фокусирано на соработка за беспилотни летала - „Ги знаеме заканите со кои се соочува Европа во оваа област - видовме упади и предупредувања низ многу земји членки“

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, денес објави дека Европската Унија (ЕУ) и Украина потпишале договор за соработка во областа на беспилотните летала како дел од поширокото партнерство во одбранбената индустрија, јавува Анадолу.

Зборувајќи во Киев на Денот на државноста на Украина, Фон дер Лајен рече дека земјата еволуирала од „купувач на безбедност во набавувач на нето-безбедност“ за Европа.

„Тоа исто така подразбира нов начин на соработка. И затоа сум воодушевена што, заедно со вас, Владимир, започнуваме ново партнерство во одбранбената индустрија меѓу ЕУ и Украина“, рече таа, осврнувајќи се на украинскиот претседател Владимир Зеленски.

Фон дер Лајен го опиша договорот како „сопствен Договор за беспилотни летала“ на ЕУ, истакнувајќи дека Украина потпишала слични договори со неколку земји во последните месеци.

Таа рече дека договорите го одразуваат растечкиот интерес за искуството на Украина на бојното поле, нарекувајќи ја експертизата на земјата за беспилотните летала и системи против беспилотни летала „навистина уникатна“.

„Од технологијата и производството на беспилотните летала до синџирите на снабдување потребни за одржување на капацитетот. Или клучно до знаењето за користење на радарски системи, копнени станици или сензори. Мораме да се справиме со ова заедно“, рече таа.

„Ги знаеме заканите со кои се соочува Европа во оваа област - видовме упади и предупредувања низ многу земји членки“, додаде.

Фон дер Лајен истакна дека Европа има безбедни производствени локации кои можат да помогнат во зголемувањето на производството, но ѝ недостасува оперативното искуство на Украина.

„Значи, поентата што ја истакнувам е дека треба да ги комбинираме нашите силни страни. Заедно, можеме да работиме на заедничко производство. На тоа да ги направиме сите компоненти на системот да функционираат. И можеме да им обезбедиме на двете индустриски бази за одбрана, поттик потребен за решително зголемување на инвестициите и производството“, рече таа.

„Овој договор ќе ја спои украинската генијалност и индустриската скала на Европа. И со овој договор нашата порака е јасна: сега е време да се инвестира во Украина. Да се ​​инвестира во Европа. И да се инвестира во нашата заедничка безбедност и заедничка иднина.“

Фон дер Лајен пристигна во Киев претходно денес на разговори за интегрирање на украинската и европската одбранбена индустрија, процесот на пристапување на Украина во ЕУ и подготовките за зимата.

Ова е нејзина 11-та посета на Украина од почетокот на руско-украинската војна во 2022 година и се совпаѓа со Денот на државноста на Украина и петтиот самит Украина-Југоисточна Европа.