ЕУ има за цел да го реформира системот за хуманитарна помош - Европската комисија ги истакна реформите дизајнирани да обезбедат „принципиелна хуманитарна помош“ поефикасно да стигне до луѓето на кои им е потребна

Европската Унија (ЕУ) претстави нов план за реорганизација на својот систем за хуманитарна помош, со цел да се зајакне испораката, ефикасноста и заштитата на хуманитарните работници во услови на растечки глобални кризи и недостиг на средства, јавува Анадолу.

Во заедничко соопштение денес, Европската комисија ги истакна реформите дизајнирани да обезбедат „принципиелна хуманитарна помош“ поефикасно да стигне до луѓето на кои им е потребна, со оглед на тоа што глобалните хуманитарни потреби достигнуваат рекордни нивоа.

Иницијативата е креирана околу три столба: „Заштити, изврши и партнерство“ и доаѓа во време кога се проценува дека 239 милиони луѓе низ целиот свет имаат потреба од хуманитарна помош, додека достапното финансирање покрива помалку од половина од глобалните потреби, според бројките на ЕУ.

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, изјави дека блокот ќе продолжи да го брани „достоинството на луѓето на кои им е потребна помош и оние што доставуваат помош во тешки и често опасни средини“.

„Со овој пакет ние осигуруваме дека помошта што спасува животи се доставува поефикасно, дури и во најтешките средини. Во исто време, градиме механизам за намалување на зависноста од помош“, рече таа.

Според столбот „Заштита“, ЕУ планира да ја интензивира хуманитарната дипломатија, да ја зајакне координацијата со меѓународните партнери и да ги зголеми мерките за подобрување на безбедноста на хуманитарните работници. Исто така, има за цел да ја прошири улогата на локалните актери и заедници во испораката на помош.

Столбот „Извршување“ се фокусира на реформирање на синџирите за снабдување со хуманитарни средства и проширување на ефикасните алатки за финансирање, како што се парична помош, повеќегодишно финансирање, здружени средства и антиципативно дејствување. Комисијата, исто така, ја истакна важноста на подоброто споделување на податоци за хуманитарните потреби.

Столбот „Партнерство“ има за цел да ја продлабочи соработката со меѓународните финансиски институции, актерите од приватниот сектор и филантропите за да се изгради одржливост и да се намали долгорочната зависност од помош, особено во ранливите региони.

ЕУ соопшти дека меѓународниот хуманитарен систем е под невиден притисок поради тековните конфликти во Газа, Украина и Судан, зголемените нивоа на раселување и растечката несигурност во храна.