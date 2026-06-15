- „Од економско влијание до нуклеарна експертиза и долгогодишни односи со партнерите од Персискиот Залив, ЕУ е подготвена да придонесе за одржливо решение“

ЕУ го поздрави договорот меѓу САД и Иран, ветувајќи придонес за одржливо решение - „Од економско влијание до нуклеарна експертиза и долгогодишни односи со партнерите од Персискиот Залив, ЕУ е подготвена да придонесе за одржливо решение“

Европската Унија (ЕУ) денес изрази задоволство во врска со постигнатиот договор меѓу Соединетите Американски Држави и Иран, при што високи претставници од Унијата ја понудија поддршката на блокот за спроведување на договорот и го оценија како потенцијален чекор кон поширока регионална стабилност, јавува Анадолу.

Високата претставничка на ЕУ за надворешна политика, Каја Калас, го карактеризираше договорот како „потенцијален чекор напред“ што може да го обезбеди „неопходниот простор“ за идни преговори околу иранската нуклеарна програма, како и за останатите отворени прашања.

„Од економско влијание до нуклеарна експертиза и долгогодишни односи со партнерите од Персискиот Залив, ЕУ е подготвена да придонесе за одржливо решение“, напиша Калас на американската платформа за социјални медиуми Х.

Таа додаде дека успешната имплементација на договорот исто така би можела да помогне во ублажувањето на глобалната енергетска криза.

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, исто така го поздрави договорот, нагласувајќи дека тој би можел да го поплочи патот за пошироки преговори за мир и безбедност на Блискиот Исток.

„Сега е приоритет брзото и целосно спроведување на договорот од страна на сите вклучени страни“, објави Фон дер Лајен на платформата Х.

Според неа, овој договор би требало да обезбеди итно повторно отворање на Ормускиот Теснец, како и враќање на слободата на пловидбата.

„Ова е од суштинско значење за регионалната стабилност и за глобалната економија“, додаде таа.

Фон дер Лајен, исто така, побара почитување на суверенитетот и територијалниот интегритет на Либан и повика на вистински прекин на огнот.

„Не може да има мир на Блискиот Исток додека Либан е во пламен“, истакна таа.

Претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, ги повика сите страни да ги решат своите меѓусебни разлики по мирен пат и во согласност со меѓународното право.

„Оружјето сега мора да замолкне, а преостанатите несогласувања мора да се решат по мирен пат, во согласност со меѓународното право“, напиша Кошта на Х.

Тој, исто така, ја истакна и подготвеноста на ЕУ да ги поддржи напорите насочени кон постигнување траен мир на Блискиот Исток.

Овие реакции следуваат по објавата на пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф утрово дека Соединетите Американски Држави и Иран постигнале договор по интензивни преговори, при што двете страни прогласија итен и траен прекин на воените операции на сите фронтови, вклучително и во Либан.