- Калас ги повика Хусите да „ги прекинат сите акции што го загрозуваат меѓународниот поморски сообраќај и животите на поморците“

ЕУ го оцени нападот на Хусите врз танкерот во Црвеното Море како „неприфатлив“, предупреди на нова ескалација - Калас ги повика Хусите да „ги прекинат сите акции што го загрозуваат меѓународниот поморски сообраќај и животите на поморците“

Шефицата за надворешна политика на Европската Унија (ЕУ), Каја Калас, денес го осуди нападот на Хусите врз танкер со нафта во Црвеното Море како „неприфатлив и незаконски“, предупредувајќи дека тоа дополнително ја разгорува веќе нестабилната ситуација во регионот, пренесува Анадолу.

Во изјавата објавена на американската платформа за социјални медиуми Х, Калас ги осуди и неодамнешните закани од Хусите за воспоставување поморска блокада на Саудиска Арабија, опишувајќи ги како „директна закана за регионалната стабилност“ и „опасна ескалација“.

Таа нагласи дека пловидбата во Ормускиот Теснец и во Црвеното Море „мора да биде непречена“.

Калас ги повика Хусите да „ги прекинат сите акции што го загрозуваат меѓународниот поморски сообраќај и животите на поморците“.

Исто така, таа ги повика Хусите да го почитуваат меѓународното право, вклучително и Конвенцијата на ОН за правото на морето и резолуциите на Советот за безбедност на ОН за Јемен и слободата на пловидбата.

Потврдувајќи ја посветеноста на ЕУ кон поморската безбедност, Калас рече дека поморската операција на блокот „АСПИДЕС“, останува цврсто посветена на заштитата на слободата на пловидбата за сите во Црвеното Море и околните меѓународни води, во согласност со својот одбранбен мандат и план за операција.