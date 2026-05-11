ЕУ го обнови целосниот договор за соработка со Сирија

Европската Унија (ЕУ) денес ја обнови целосната примена на својот договор за соработка со Сирија, означувајќи дополнителен чекор во обновата на врските по падот на режимот на Башар ал-Асад, јавува Анадолу.

Европскиот совет донесе одлука за прекинување на делумната суспензија на Договорот за соработка меѓу Европската економска заедница и Сирија, со што се поништува одлуката од 2011 година со која беа запрени делови од договорот поради кршење на човековите права од страна на режимот на Асад.

„Одлуката испраќа јасен политички сигнал за посветеноста на ЕУ повторно да се ангажира со Сирија и да го поддржи нејзиното економско закрепнување“, се наведува во соопштението на Советот.

Суспензијата, воведена во 2011 година и проширена во 2012 година, беше насочена кон одредбите поврзани со трговијата што го вклучуваа сирискиот извоз, вклучувајќи нафта, нафтени деривати, злато, благородни метали и дијаманти.

Советот истакна дека условите што доведоа до суспензијата „повеќе не се присутни“ по падот на Асад во декември 2024 година и одлуката на ЕУ претходно оваа година за укинување на економските санкции кон Сирија, со исклучок на оние што се задржани од безбедносни причини.

Според Советот, обновата на договорот е дел од пошироката политика на блокот за поддршка на „мирна и инклузивна транзиција во Сирија“ и помош за социоекономското закрепнување на земјата.

Европската комисија и официјално ќе ги извести сириските власти за одлуката, се забележува во соопштението. Обновените одредби ќе стапат на сила на првиот ден од месецот по официјалното известување.

Договорот за соработка, потпишан во 1977 година, ја формира рамката за економските и трговските односи меѓу ЕУ и Сирија.

Советот порача дека ЕУ останува посветена на поддршката на човековите права, инклузивното управување и реинтеграцијата на Сирија во меѓународниот економски систем.