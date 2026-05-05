Ерупција на вулканот Канлаон на Филипините, исфрлан пепел во висина од 800 метри

Вулкан во централниот дел на Филипините еруптираше рано утринава, исфрлајќи столб од пепел околу 800 метри во височина, што ги поттикна властите да го задржат нивото на тревога, пренесува Анадолу.

„Според Филипинскиот институт за вулканологија и сеизмологија (Фиволкс), ерупциите на вулканот Канлаон се случиле набрзо по зори, при што облакот од пепел се движел во правец кон запад; во меѓувреме, на сила останува второто ниво на тревога, што укажува на зголемена вулканска активност“, објави локалниот медиум „Инквајрер“.

Во изминатите 24 часа, вулканот бележи повеќе емисии на пепел и вулкански земјотреси, заедно со покачени нивоа на сулфур диоксид и континуирано подигнување на тлото.

Официјалните лица ја предупредија јавноста да остане надвор од постојаната зона на опасност од 4 километри поради ризикот од ненадејни ерупции.