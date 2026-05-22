Ерменскиот премиер Пашинјан: Ерменија не е вклучена во антируски дејства - „Многумина посакуваат криза во односите меѓу Русија и Ерменија“

Ереван не е вклучен во антируски дејства, изјави денес ерменскиот премиер Никол Пашинјан, пренесува Анадолу.

Изјавата следува по обвинувањата од страна на секретарот на Советот за безбедност на Русија, Сергеј Шојгу, дека Ерменија презела „низа дејствија“ кои се „очигледно непријателски“ и „недоследни со духот на нејзините сојузнички односи“ со Москва.

Тој се повика на пристапувањето на Ереван кон Меѓународниот кривичен суд, екстрадицијата на руски државјани во трети земји, „намерното влошување на условите за руските економски оператори“, како и „користењето на платформата на самитот на Европската политичка заедница во Ереван од страна на режимот во Киев за упатување закани кон Руската Федерација“.

Говорејќи на брифинг за медиумите, Пашинјан изјави: „Многумина посакуваат криза во односите меѓу Русија и Ерменија“, пренесе државната новинска агенција „Арменпрес“.

Осврнувајќи се на членството на Ерменија во Евроазиската економска унија (ЕАЕУ), тој нагласи дека единствено Ереван може да донесе одлука за тоа дали ќе остане во блокот или ќе го напушти.

„Отворени сме за разговор по сите прашања што ќе се појават, а претпоставувам дека нашите партнери можеби имаат одредени дилеми, и на сите нив трпеливо ќе одговориме“, истакна тој.

Коментирајќи ја посетата на украинскиот претседател Владимир Зеленски на Ерменија на почетокот од мај за време на самитот на Европската политичка заедница, Пашинјан нагласи дека Ереван не е сојузник на Русија по прашањето за Украина.

„Велат дека претседателот на Украина ја посетил Ерменија. Извинете, но зар тој не требаше да ја посети Ерменија?

Кога Ерменија беше во конфликт со Азербејџан, зар претседателот на Азербејџан не ја посети Русија?“, праша тој.

На почетокот на мај, Ерменија беше домаќин на десетици лидери, вклучително и на Зеленски, во рамките на Самитот на Европската политичка заедница што се одржа паралелно со посебниот Самит ЕУ-Ерменија во главниот град Ереван.

Во своето обраќање на самитот, Зеленски предупреди дека украински беспилотни летала би можеле да прелетаат над Москва на 9 мај, за кога всушност беше закажано одржувањето на воената парада во Русија со која се одбележуваше 81-годишнината од победата во Втората светска војна.

По настанот, амбасадорот на Ерменија во Москва беше повикан на разговор поради изјавите на Зеленски, при што му беше укажано на „категоричната неприфатливост“ за отстапување простор на украинскиот претседател за изнесување на она што Москва го опиша како „терористички закани“ против Русија.