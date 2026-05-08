Епидемија на морбили во Бангладеш: Од март досега починати 336 деца - Во главниот град Дака е забележан најголем број смртни случаи, со вкупно 168 починати

Епидемијата на морбили (мали сипаници) во Бангладеш усмрти 336 деца од средината на март досега, вклучувајќи и 12 смртни случаи пријавени вчера, додека инфекцијата продолжува да се шири низ целата земја, покажуваат официјалните податоци, јавува Анадолу.

Според Генералниот директорат за здравствени услуги, вчера биле пријавени повеќе од 1.524 нови случаи на заразени, со што вкупниот број инфекции се искачи над 51.700.

Здравствените власти соопштија дека не се во можност веднаш да потврдат многу од инфекциите поради сериозниот недостиг на комплети за тестирање за време на оваа национална епидемија.

Светската здравствена организација минатиот месец соопшти дека епидемијата е последица на падот на бројот на вакцинирани деца, што најмногу се должи на недостигот на вакцини во целата земја во периодот меѓу 2024 и 2025 година.

Како одговор на тоа, Министерството за здравство во април започна специјални кампањи за вакцинација. Официјалните лица соопштија дека до 20 мај биле вакцинирани повеќе од 17 милиони деца, од планираната цел од 20 милиони.

И покрај кампањата, стапките на заразени и починати покажуваат мали знаци на забавување.

Експертот за јавно здравје и епидемиолог Муштук Хусеин за Анадолу изјави дека имунитетот се развива околу еден месец по вакцинацијата и истакна дека колективниот имунитет е ослабен поради празнините во опфатот со имунизација.

„На погодените деца им е потребна интензивна нега и итна поддршка со кислород, што Владата не успева да го обезбеди во потребната мера“, рече тој.

Хусеин ги повика властите да обезбедат посебни болнички кревети во јавните и приватните установи и да прогласат „вонредна здравствена состојба“.

Тој нагласи дека повеќето од погодените деца доаѓаат од семејства со ниски приходи кои живеат во лоши услови и истакна дека на неисхранетите деца им е потребна посебна нутритивна нега уште пред хоспитализацијата за да им зајакне имунитетот.

Хусеин, исто така, се заложи за отворање привремени или монтажни болници за да се одговори на зголемената побарувачка за лекување.

Епидемиологот, кој е поранешен советник на владиниот Институт за епидемиологија, контрола и истражување на болести, рече дека вистинските размери на епидемијата веројатно се полоши отколку што покажуваат официјалните бројки.

Министерот за здравство и социјална заштита, Сардар Мд. Сакхават Хосаин, претходно изјави дека Владата презема чекори за сузбивање на епидемијата, вклучувајќи и обезбедување дополнителни резерви на вакцини.

Официјалните лица соопштија дека вчера во земјата пристигнале 1,5 милиони дози од вакцината против морбили и рубеола, а до 10 мај се очекуваат уште 18 милиони дози.

Морбилите се високозаразно вирусно заболување кое првенствено ги погодува децата и може да предизвика сериозни компликации, вклучувајќи пневмонија, воспаление на мозокот и смрт, особено кај неисхранетите или невакцинираните деца. Тие остануваат една од водечките причини за смртност кај децата во светот која може да се спречи со вакцинација.