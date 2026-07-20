Енди Барнам стана нов премиер на Велика Британија

Лидерот на Лабуристичката партија, Енди Барнам, стана нов британски премиер, потврди денес Бакингемската палата, јавува Анадолу.

Барнам пристигна во Бакингемската палата веднаш откако Кир Стармер официјално поднесе оставка од функцијата премиер.

За време на средбата со кралот Чарлс Трети, од Барнам беше побарано да формира нова Влада, со што тој стана новиот премиер на земјата.

Претходно денес, Стармер го одржа својот последен говор како премиер пред резиденцијата на 10 Даунинг стрит и изјави: „Мојата работа е завршена“.

Тој му посака „многу успех“ на својот наследник Барнам и им се заблагодари за поддршката на персоналот од Даунинг стрит и на неговата сопруга Викторија.

„Пратеникот сер Кир Стармер утринава беше на аудиенција кај кралот и поднесе оставка од функцијата премиер и прв лорд на Трезорот, што Неговото Височество љубезно ја прифати“, соопшти палатата.