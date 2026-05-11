- Полицијата соопшти дека инцидентот се случил во поранешна полициска станица на улицата „Де Беверспајкен“, меѓу Енгелен и Ден Бош

Експлозија оштети зграда наменета за сместување баратели на азил во холандскиот град Ден Бош - Полицијата соопшти дека инцидентот се случил во поранешна полициска станица на улицата „Де Беверспајкен“, меѓу Енгелен и Ден Бош

За време на викендот од експлозија е оштетена зграда во холандскиот град Ден Бош, на локација што општината планира да ја користи за сместување баратели на азил, објави денес регионалниот јавен сервис „Омроеп Брабант“, пренесува Анадолу.

Полицијата соопшти дека инцидентот се случил во поранешна полициска станица на улицата „Де Беверспајкен“, меѓу Енгелен и Ден Бош, според наводите.

Подоцна истражителите утврдиле дека за време на викендот веќе била употребена експлозивна направа што предизвикала оштетување на еден прозорец.

Полицијата наведе дека штетата била откриена откако случаен минувач ги известил властите синоќа.

На местото на настанот бил испратен експерт за експлозиви, при што биле пронајдени и остатоци од огномет и течна супстанција.

Од полицијата соопштија дека доказите се обезбедени како дел од истрагата.

Општината планира во објектот, кој се наоѓа во деловен парк, да се сместат 50 малолетни баратели на азил.

Претходно овој план предизвика демонстрации, вклучително и протести во областа и блокади на околните патишта и автопатишта.

Општината одржа неколку информативни состаноци за жителите и сопствениците на бизниси, а за денес е закажан онлајн состанок.