- Неколку експлозии биле пријавени околу 14 часот по локално време во крајбрежните области на округот Бандар Абас

Експлозии по должината на јужниот брег на Иран, во близина на Бандар Абас - Неколку експлозии биле пријавени околу 14 часот по локално време во крајбрежните области на округот Бандар Абас

Во крајбрежните области во близина на јужниот ирански град Бандар Абас денес одекнаа експлозии, при што звуците се слушнале и во делови од градот, објави иранската новинска агенција Мехр, јавува Анадолу.

Неколку експлозии биле пријавени околу 14 часот по локално време во крајбрежните области на округот Бандар Абас.

Според известувањата од теренот, звуците главно доаѓале од јужните крајбрежни и поморски подрачја, како и од западните делови на градот, пренесе агенцијата.

Од агенцијата се додава дека експлозиите најверојатно се поврзани со размената на оган во делови од Персискиот Залив и Ормускиот Теснец.

Некои извори, исто така, пријавиле активност на противвоздушната одбрана во одредени делови на Бандар Абас, можно е како одговор на непријателски цели, наведува агенцијата.

До овој момент нема официјално соопштение од воените или покраинските власти за причините за експлозиите, ниту за предизвикана штета или жртви.

