- Соопштено е дека експлозијата се случила во близина на хотелот во кој престојува францускиот претседател Макрон

Експлозии во Дамаск, сирискиот главен град - Соопштено е дека експлозијата се случила во близина на хотелот во кој престојува францускиот претседател Макрон

Во близина на зградата на Министерството за туризам во главниот град на Сирија, Дамаск, се случиле две експлозии, јавува Анадолу.

Според информациите добиени од локални извори, на една од најпрометните улици во главниот град Дамаск експлодирале бомба поставена во минибус и бомба поставена во контејнер за отпад.

На местото на настанот се испратени голем број амбулантни возила, додека од официјалните власти сѐ уште нема соопштение дали има жртви.

Се наведува дека експлозијата се случила на локација во близина на хотелот во кој престојува францускиот претседател Емануел Макрон, кој е во посета на Дамаск.

Во моментот на експлозијата, Макрон бил во Претседателската палата на средба со сирискиот претседател Ахмед Шара.

На 2 јули беше извршен бомбашки терористички напад во кафуле покрај Палатата на правдата, на патот што води кон чаршијата Хамидија во Дамаск, при што загинаа 10 лица, а 21 беа повредени.