Еден загинат, 9 исчезнати по експлозија во хемиска фабрика во американската држава Вашингтон

Најмалку едно лице загина, а девет се водат како исчезнати откако пукна резервоар во фабриката за пакување „Нипон дајнавејв“ во Лонгвју, Вашингтон, јави „Си-би-ес њуз“, пренесува Анадолу.

Надлежните изјавија дека резервоарот содржел бел алкохол, хемиска смеса што се користи во процесот на пулпирање хартија.

Во инцидентот се повредени најмалку девет лица, вклучувајќи и еден пожарникар.

Некои од повредените претрпеле изгореници и нарушување на здравјето поради вдишување опасни гасови, со повреди од полесни до критични.

Противпожарната служба на Лонгвју соопшти дека во резервоарот сѐ уште имало течност, што создава опасни услови за екипите за итни случаи. Поради овие безбедносни ризици, напорите за пребарување и спасување беа прекинати преку ноќта и се очекува да продолжат во текот на денешниот ден.

Пациентите се однесени во болниците во Лонгвју и Ванкувер. Медицинскиот центар „ПисХелт Сент Џон“ соопшти дека примил девет пациенти, вклучувајќи и едно лице кое починало, а шестмина се во задоволителна состојба. На повредениот пожарникар му била пружена медицинска помош и е пуштен на домашно лекување.

Гувернерот на Вашингтон, Боб Фергусон, изрази сочувство за жртвите до нивните семејства. Тој исто така рече дека вработени на државниот Оддел за екологија се испратени на местото на инцидентот. Официјалните претставници изјавија дека нема непосредна закана за околната заедница, и ги повикаа жителите да ја избегнуваат областа.

Белиот алкохол се користи во производството на хартија и содржи хемикалии како што се натриум хидроксид, натриум сулфид и динатриум карбонат. Официјалните лица прво дадоа други информации за големината на резервоарот, но подоцна рекоа дека содржи околу 900.000 галони хемиска смеса.

„Нипон дајнавејв пекиџинг“, подружница на „Нипон пејпер груп“, со седиште во Јапонија, управува со објектот во Лонгвју, кој произведува производи од картон за пакување и пулпа што се користат во производи како што се кутии за млеко, садови за храна, марамчиња, хартија за печатење, чаши и чинии. Фабриката има вработено околу 1.000 луѓе и се наоѓа во индустриска зона што ја делат други индустрии за дрво, хартија и хемикалии.

Податоците покажуваат дека компанијата е казнета три пати за нарушувања на здравјето на жителите и безбедноста од 2021 година. Уште две жалби за безбедност беа поднесени претходно оваа година, но државните службеници рекоа дека тие не се поврзани со резервоарот што пукна.