Еден загинат, двајца членови на екипажот се водат како исчезнати по пожар на танкер близу Оман

Serdar Dincel
10 Јуни 2026•Ажурирано: 10 Јуни 2026
Британскиот центар на организации за поморска трговија (УКМТО) денес соопшти дека добил пријава за пожар на танкер, 20 наутички милји североисточно од Сохар кај Оман, јавува Анадолу.
Агенцијата соопшти дека е пријавена една жртва, а двајца членови на екипажот се водат како исчезнати во инцидентот.
„Локалните власти пријавија дека на танкер избувнал пожар во просторијата на моторот и се на местото на настанот помагајќи во евакуацијата на екипажот. Бродот пријави 1 жртва и 2 исчезнати членови на екипажот“, додаде Агенцијата на американската платформа за социјални мрежи X.
УКМТО не ги прецизираше причините за смртта на жртвата, додавајќи дека по инцидентот не е пријавено влијание врз животната средина, а властите го истражуваат случајот.
Не се достапни дополнителни информации во врска со инцидентот.