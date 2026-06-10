- „Локалните власти пријавија дека на танкер избувнал пожар во просторијата на моторот и се на местото на настанот помагајќи во евакуацијата на екипажот.“

Еден загинат, двајца членови на екипажот се водат како исчезнати по пожар на танкер близу Оман - „Локалните власти пријавија дека на танкер избувнал пожар во просторијата на моторот и се на местото на настанот помагајќи во евакуацијата на екипажот.“

Британскиот центар на организации за поморска трговија (УКМТО) денес соопшти дека добил пријава за пожар на танкер, 20 наутички милји североисточно од Сохар кај Оман, јавува Анадолу.

Агенцијата соопшти дека е пријавена една жртва, а двајца членови на екипажот се водат како исчезнати во инцидентот.

„Локалните власти пријавија дека на танкер избувнал пожар во просторијата на моторот и се на местото на настанот помагајќи во евакуацијата на екипажот. Бродот пријави 1 жртва и 2 исчезнати членови на екипажот“, додаде Агенцијата на американската платформа за социјални мрежи X.

УКМТО не ги прецизираше причините за смртта на жртвата, додавајќи дека по инцидентот не е пријавено влијание врз животната средина, а властите го истражуваат случајот.

Не се достапни дополнителни информации во врска со инцидентот.