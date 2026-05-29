Европа се соочува со необично ран топлотен бран, температурите ги уриваат рекордите за мај - Франција ги забележа највисоките мајски температури во својата историја, а досега се пријавени седум смртни случаи поврзани со горештините

Неколку европски земји се соочуваат со рекордно високи температури додека необично ран топлотен бран зафати делови од континентот, при што властите веќе издаваат предупредувања за здравјето на луѓето, а расте и стравот дека ваквите екстремни временски услови стануваат сè почести, јавува Анадолу.

Франција ги забележа највисоките мајски температури во својата историја, а досега се пријавени седум смртни случаи поврзани со горештините. Меѓу нив има случаи на давење (во вода), како и инциденти поврзани со високите температури за време на спортски настани.

Велика Британија исто така пријави неколку смртни случаи поради инциденти поврзани со вода за време на топлотниот бран, при што властите повикаа на претпазливост околу реките, езерата и крајбрежните области.

Шпанската државна метеоролошка агенција (АЕМЕТ) соопшти дека на 27 мај биле надминати нови температурни рекорди за овој месец. Агенцијата ја издвои температурата од 36 степени Целзиусови измерена во Замора, нагласувајќи дека ова е првпат во повеќе од еден век, откако се води евиденцијата, градот да достигне такви температури во пролетниот период. Претходниот рекорд од 35 степени беше забележан минатата година.

Италија прогласи црвен аларм за топлотен бран во Рим, Фиренца, Торино и Болоња, предупредувајќи дека температурите би можеле да се искачат до 35 степени Целзиусови и да претставуваат ризик по здравјето, особено за постарите лица, децата и луѓето со хронични медицински состојби.

Сојузната канцеларија за метеорологија и климатологија (МетеоСвис) на Швајцарија пријави исклучително високи температури во текот на ноќта 28 мај, вклучувајќи го минимумот од 20,1 степен Целзиусов во Нојшател и 19 степени во Шонжан. Доколку се потврдат, двете мерења би поставиле нови рекорди за мај, надминувајќи ги претходните највисоки вредности забележани во 2009, односно 2020 година.

Метеоролозите велат дека топлотниот бран донел температури кои се многу над просекот за сезоната во поголемиот дел од Западна и Јужна Европа.