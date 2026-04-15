Европа подготвува резервен план за НАТО поради стравувањата од повлекување на САД

Европа подготвува резервен план за да осигури дека ќе може самата да се брани користејќи ја сегашната воена рамка на НАТО доколку САД се повлечат, објави денес „Волстрит журнал“, пренесува Анадолу.

Весникот објави дека идејата, понекогаш нарекувана „Европско НАТО“, добила на интензитет откако Германија, која долго време се противеше на независен пристап, дала сигнал за поддршка под водство на германскиот канцелар Фридрих Мерц.

Официјалните претставници вклучени во процесот сакаат да постават повеќе Европејци на клучни командни позиции во рамките на Алијансата и постепено да ги заменат американските воени капацитети со сопствени ресурси, се наведува во весникот.

Овие дискусии, кои се одвиваат неформално за време на состаноците на НАТО и приватните собири, „немаат за цел да му бидат ривал на сегашниот сојуз“, туку да го зајакнат.

Европските официјални претставници наводно планираат да го зачуваат одвраќањето против Русија, оперативниот континуитет и нуклеарниот кредибилитет, дури и ако Вашингтон ги повлече своите сили од Европа или одбие да застане во нејзина одбрана.

Првично смислени минатата година, плановите ја одразуваат зголемената загриженост на Европа за веродостојноста на американската поддршка. Тие станаа поитни откако американскиот претседател Доналд Трамп ја изнесе идејата за преземање на Гренланд од Данска, како и поради тензиите околу неподготвеноста на Европа да ги поддржи воените акции на САД во Иран.

Клучен двигател на оваа промена е променетиот став на Германија. Со години Берлин се спротивставуваше на француските предлози за поголема европска одбранбена автономија, потпирајќи се на безбедносните гаранции на САД.

Сепак, под водство на Мерц, Германија ја преиспитува оваа позиција поради сомнежите во долгорочната сигурност на Америка како сојузник.