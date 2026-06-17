- Група доселеници упаднаа во селото взори и ја запалија џамијата, соопштија локални извори за Анадолу

Еврејски доселеници запалија женска сала за молитва во џамија на окупираниот Западен Брег - Група доселеници упаднаа во селото взори и ја запалија џамијата, соопштија локални извори за Анадолу

Група израелски доселеници утринава ја запалија женската сала за молитва во џамијата во селото Џилџилија, во централниот дел на окупираниот Западен Брег, а на нејзините ѕидови со спреј испишаа слогани на хебрејски јазик, јавува Анадолу.

Група доселеници упаднаа во селото взори и ја запалија џамијата, соопштија локални извори за Анадолу.

Во пожарот целосно е уништен просторот за молитва на жените, а предизвикана е штета и на надворешниот дел на џамијата, наведуваат изворите.

Тие додаваат дека во последно време во Џилџилија се забележува ескалација на нападите од страна на доселениците.

Минатиот месец доселениците упаднаа во селото и украдоа стадо овци.

Израелската армија и доселениците ги интензивираа нападите врз Палестинците и нивниот имот на окупираниот Западен Брег. Тие ги извршуваат насилствата најчесто преку подметнување пожари, одземање земјиште и спречување на локалните земјоделци да стигнат до своите ниви, особено во подрачјата што се наоѓаат во близина на израелските населби и воени пунктови.

Според официјалните палестински податоци, во израелските напади на Западниот Брег од 8 октомври 2023 година досега загинаа 1.169 Палестинци, а 12.666 се повредени.

Во овој период приведени се околу 23.000 лица, а 33.000 луѓе беа принудени да ги напуштат своите домови.