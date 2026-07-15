- Дуран рече дека отпорот на народот за време на обидот за државен удар му покажа на светот дека ниедна сила не може да ја потчини националната волја

Дуран: 15 јули 2016 е „историска пресвртница што ги обезбеди иднината на Турција и нејзиниот демократски пат“ - Дуран рече дека отпорот на народот за време на обидот за државен удар му покажа на светот дека ниедна сила не може да ја потчини националната волја

Директорот за комуникации на Турција, Бурханетин Дуран, изјави дека решителноста на народот на 15 јули 2016 година не само што го спречила обидот за државен удар, туку и станала „историска пресвртница што ги обезбеди иднината на Турција и нејзиниот демократски пат“, пренесува Анадолу.

Во пораката објавена на турската платформа за социјални мрежи NSocial​​​​​​​, со хаштагот #ПобедатаЕНаша по повод Денот на демократијата и националното единство, Дуран нагласи дека 15 јули останува еден од пресудните моменти во историјата на Турција.

„Под раководство на претседателот Реџеп Таип Ердоган, оваа епопеја, напишана преку храброста, мудроста и непоколебливиот отпор на нашиот благороден народ, му покажа на светот дека националната волја не може да биде заробена од ниедна сила“, рече тој.

Дуран истакна дека отпорот на турскиот народ за време на неуспешниот обид за државен удар на 15 јули 2016 година му покажа на светот дека ниедна сила не може да ја потчини националната волја.

Тој нагласи дека сеќавањето на 15 јули истовремено е оддавање почит кон оние што ги загубија животите и оние што беа повредени за време на обидот за државен удар, како и одговорност кон идните генерации.

„Силните држави не постојат само поради ресурсите што ги поседуваат, туку и поради народите што ги штитат својата историја, вредности и национална меморија“, рече тој.

По повод 10-годишнината од Денот на демократијата и националното единство, Дуран им оддаде почит на загинатите за време на неуспешниот обид за државен удар и им изрази благодарност на ветераните.

„Со милост и благодарност се сеќавам на нашите благородни шехиди што ги жртвуваа своите животи за татковината и им изразувам признание на нашите херојски ветерани“, рече тој.

Фракција на турската војска поврзана со терористичката организација ФЕТО се обиде да ја преземе власта на 15 јули 2016 година, користејќи тенкови, борбени авиони и хеликоптери против цивили и државни институции. Во обидот загинаа 253 лица, а илјадници беа повредени.