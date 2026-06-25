- Според извештајот на Министерството за здравство објавен вчера, бројот на потврдени случаи се искачил на 1.118, а 291 лице е починато од почетокот на епидемијата на 15 мај, што претставува стапка на смртност од 26%

ДР Конго воведува карантин за патниците од областите погодени од ебола - Според извештајот на Министерството за здравство објавен вчера, бројот на потврдени случаи се искачил на 1.118, а 291 лице е починато од почетокот на епидемијата на 15 мај, што претставува стапка на смртност од 26%

Демократска Република Конго воведе 21-дневен карантин за патниците што доаѓаат од областите каде што има ебола, со цел да се спречи ширењето на болеста, се наведува во соопштението објавено денес, пренесува Анадолу.

Мерката е донесена во услови на зголемување на бројот на потврдени случаи.

Според извештајот на Министерството за здравство објавен вчера, бројот на потврдени случаи се искачил на 1.118, а 291 лице е починато од почетокот на епидемијата на 15 мај, што претставува стапка на смртност од 26%.

Епидемијата, предизвикана од сојот бундибуџо, зафати 34 здравствени зони во три провинции: Итури, која е епицентар на кризата, како и Северен Киву и Јужен Киву.

Одлуката, која следува по откривањето случај на ебола во Франција, се однесува на патниците во земјата и на оние што ќе патуваат надвор од државата.

„Оваа мерка има цел да ги зајакне постојните јавно-здравствени мерки, да ги намали ризиците од ширење и да обезбеди строго управување со потенцијално изложени лица“, соопшти Министерството за комуникации.

„Владата ја повторува својата непоколеблива посветеност за заштита на населението и поддршка на тимовите на првата линија, преку одговор со одговорност и транспарентност, додека се зајакнуваат сите потребни мерки во рамките на меѓународната здравствена соработка“, се наведува понатаму.

Здравствените власти на земјата соопштија дека напорите за сузбивање се забрзани во соработка со националните и меѓународните партнери.

Генералниот директор на Светската здравствена организација, Тедрос Аданом Гебрејесус, вчера во Женева изјави дека реакцијата против еболата е „значително засилена“ под водство на конгоанската Влада од моментот на прогласување на епидемијата.

Во соседна Уганда во неделата беше пријавен нов случај, прв во последните две недели, со што вкупниот број во земјата се искачи на 20 потврдени случаи и два смртни случаја.

Сите случаи во Уганда се поврзани со епидемијата во Конго. Франција вчера го пријави својот прв потврден случај на ебола откако хуманитарен работник бил позитивен по враќањето од Конго.