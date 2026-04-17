Директорот на американската ИЦЕ се повлекува, ќе ја напушти агенцијата на крајот на мај

Вршителот на функцијата директор на американската Служба за имиграција и царинска контрола (ИЦЕ), Тод Лионс, се повлекува и ќе ја напушти функцијата на крајот на мај, соопшти секретарот за внатрешна безбедност Марквејн Малин, јавува Анадолу.

„Директорот Лионс беше одличен лидер на ИЦЕ и клучен играч во помагањето на администрацијата на Трамп да ги отстрани убијците, силувачите, педофилите, терористите и членовите на банди од американските населени места“, изјави Малин.

„Тој ја започна работата во агенцијата на која не ѝ беше дозволено да си ја врши работата четири години. Благодарение на неговото лидерство, американските населени места се побезбедни“, додаде Малин.

Последен ден на Лионс ќе биде 31 мај. Не е јасно кој ќе го пополни неговото место по заминувањето.

ИЦЕ нема лидер потврден од Сенатот од 2017 година кога директорката Сара Салдана ја напушти агенцијата. Изгледите за кандидат од Сенатот стануваат сè помали бидејќи агенцијата продолжува да се соочува со големо противење од демократите, како и од клучни републиканци во Сенатот, кои ги доведуваат во прашање тактиките на агенцијата за имиграција.

ИЦЕ беше на чело на националната акција на американскиот претседател Доналд Трамп против имиграцијата и беше централен фокус на демонстрантите што бараат затворање на агенцијата. Бунтот на јавноста доби значителен интензитет откако двајца демонстранти беа смртно застрелани од федерални агенти во Минеаполис и Сент Пол во јануари.