- „Турција е (мост) меѓу Западот и Западот, преку својот дипломатски дострел и нејзиниот капацитет да придонесе за деескалација“

Директорот за комуникации при турското Претседателство: Турција е мост меѓу Западот и Западот - „Турција е (мост) меѓу Западот и Западот, преку својот дипломатски дострел и нејзиниот капацитет да придонесе за деескалација“

Директорот за комуникации на Турција, Бурханетин Дуран, денес изјави дека Анкара често се смета за мост меѓу Истокот и Западот, но во услови на нова криза, земјата во моментов е мост „меѓу Западот и Западот“, благодарение на своите дипломатски способности, јавува Анадолу.

Дуран говореше на настанот „Сојузниците на НАТО во Анкара“, организиран во соработка со Дирекцијата за комуникации, Фондацијата за политички, економски и социјални истражувања (СЕТА) и Минхенската безбедносна конференција.

„Турција е (мост) меѓу Западот и Западот, преку својот дипломатски дострел и нејзиниот капацитет да придонесе за деескалација“, рече Дуран.

Истакнувајќи го членството на земјата во НАТО веќе 74 години и нејзиниот воен капацитет, што ја става земјата на второ место меѓу сојузниците, Дуран повика улогата на Турција во Алијансата да се гледа преку нејзината „стратегиска автономија, оперативно искуство и уникатен придонес кон евроатлантската безбедност“.

Нарекувајќи го состанокот на НАТО во Анкара „уште една пресвртница во историската еволуција на НАТО“, Дуран рече дека предизвиците се променети откако Турција беше прв пат домаќин на самитот на Алијансата во 2004 година.

„Пред дваесет и две години, самитот во Истанбул ја означи еволуцијата на НАТО од одбранбен сојуз од Студената војна во поширок безбедносен актер. Динамиката на меѓународниот систем и предизвиците со кои се соочивме во 2004 година беа фундаментално различни од оние со кои се соочуваме денес“, рече тој.

Бидејќи Алијансата мора да се справи со различни предизвици, вклучително и „сложен, фрагментиран и непредвидлив безбедносен пејзаж обликуван од обновениот натпревар на големите сили, регионалните конфликти, технолошките нарушувања, хибридните закани и меѓународен систем неспособен да обезбеди решенија за кризи“, овие промени ги повикуваат членовите на НАТО да ги преиспитаат перцепциите за еволуирачките закани и да воспостават нови заеднички приоритети, рече Дуран.

- Споделувањето на товарот е од суштинско значење за Алијансата -

Истакнувајќи ја кризата од војната меѓу Русија и Украина до Блискиот Исток, Дуран го повика НАТО да ги третира предизвиците на своите источни и јужни крила како меѓусебно поврзани, а не како одвоени, според пристапот на НАТО кон безбедноста од 360 степени.

„Од Ормускиот Tеснец и Персискиот Залив до Сирија, Ирак, Источниот Медитеран, Северна Африка и Сахел, овие региони се сè повеќе дел од истата безбедносна равенка“, додаде тој.

„Затоа, ни се потребни кохерентни политички инструменти и заедничко разбирање за тоа како воените и невоените алатки можат да работат заедно. Тука распределбата на товарот станува од суштинско значење. Издвојувањата за одбраната се вредна политичка обврска, но самото трошење не е доволно“, рече тој.

„Она што навистина е важно е градење повеќеслојна одбранбена стратегија што се справува со заканите како што се манипулациите генерирани од вештачка интелигенција, кибернападите, дезинформациите и ерозијата на јавната доверба, а истовремено инвестирање во вистински воен капацитет.“

„Улогата на Турција во Алијансата го одразува токму ова разбирање, што, верувам, е она за што се залага НАТО 3.0“, додаде тој.

- „Одбранбената индустрија на Турција стана национален капитал“ -

„Турција ја позиционира својата одбранбена индустрија како растечки стратегиски капитал за НАТО, нудејќи ѝ на Алијансата комбинација од системи тестирани во борба, капацитети за противвоздушна одбрана, технологии овозможени со вештачка интелигенција, инженерски капацитет и скалабилно производство“, рече Дуран.

Турција ги зголеми своите издвојувања за одбрана над прагот од 2 % на НАТО, додека нејзиниот буџет за одбрана порасна од 13 милијарди долари во 2021 година на околу 33 милијарди долари во 2025 година.

„Одбранбената индустрија на Турција стана национален капитал со директна вредност за колективното одвраќање на сојузниците“, рече тој.

„Извозот во одбраната и воздухопловството, исто така, надмина 10 милијарди долари, а стапката на домашно производство во одбранбената индустрија достигна 82 %“, рече тој.

- Кибернападите, кампањите со дезинформации и манипулацијата овозможена со вештачка интелигенција повеќе не се исклучителни настани -

„Во денешното безбедносно опкружување, кибернападите, кампањите со дезинформации и манипулацијата овозможена со вештачка интелигенција станаа редовни карактеристики на стратегиската конкуренција“, рече тој.

Дуран побара одвраќањето да биде поврзано со целосна отпорност и јавното мислење да биде заштитено од „систематска манипулација“, нагласувајќи го искуството на Турција во оваа област.

„Преку механизми за верификација, стратегиска комуникација и јавна дипломатија, Турција го третира интегритетот на информациите како клучен елемент на националната и колективната безбедност.

Овие теми, како што се кибербезбедноста, вештачката интелигенција, заштитата на критичната инфраструктура, не смеат да останат секундарни теми за НАТО сега. Тие мора да бидат интегрирани во одбранбената доктрина на Алијансата“, порача тој.