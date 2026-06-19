„Пандемијата на КОВИД-19 предизвика огромни тешкотии и болка за милиони наши сограѓани Американци, како и за безброј луѓе низ светот. По години исполнети со лаги, цензура и прикривање, американскиот народ заслужува транспарентност“

Директорката на американското разузнавање со декласифицирани документи за КОВИД-19: Фаучи го доведе Конгресот во заблуда „Пандемијата на КОВИД-19 предизвика огромни тешкотии и болка за милиони наши сограѓани Американци, како и за безброј луѓе низ светот. По години исполнети со лаги, цензура и прикривање, американскиот народ заслужува транспарентност“

Директорката на националното разузнавање на САД, Тулси Габард, објави нови декласифицирани документи поврзани со потеклото на КОВИД-19, тврдејќи дека тие откриваат врски меѓу истражувањата финансирани од САД, Институтот за вирусологија во Вухан и постапките на поранешниот американски висок здравствен претставник Ентони Фаучи, јавува Анадолу.

„Пандемијата на КОВИД-19 предизвика огромни тешкотии и болка за милиони наши сограѓани Американци, како и за безброј луѓе низ светот. По години исполнети со лаги, цензура и прикривање, американскиот народ заслужува транспарентност, вистина и одговорност“, наведува Габард во соопштението што го придружува објавувањето на документите.

Од Канцеларијата на директорката на националното разузнавање (ОДНИ) соопштија дека документите содржат внатрешна комуникација, тврдења на укажувачи и разузнавачки материјали поврзани со истрагите за потеклото на пандемијата.

Габард, исто така, тврди дека Фаучи „го лажел Конгресот додека бил под заклетва во 2024 година“.

Според наводите на ОДНИ, во периодот додека раководел со Националниот институт за алергија и инфективни болести (НИАИД), Фаучи бил вклучен во разговорите околу разузнавачките процени за тоа како се појавил КОВИД-19. Исто така, тој одржувал постојан контакт со претставниците на разузнавачките служби во клучните фази од истрагата и вршел надзор врз финансирањето со кое се поддржувале истражувања на коронавирусот што вклучувале вируси кај лилјаците во Институтот за вирусологија во Вухан.

Агенцијата дополнително тврди дека дел од комуникацијата е во спротивност со сведочењето на Фаучи пред Конгресот во 2024 година.

Фаучи во повеќе наврати ги отфрли обвинувањата дека ги довел во заблуда пратениците или дека го прикривал потеклото на КОВИД-19, нарекувајќи ги таквите тврдења „апсурдни“ за време на сослушувањето во Конгресот во јуни 2024 година.

Исто така, тој изјави дека и природното потекло и лабораторискиот инцидент остануваат веродостојни објаснувања за појавата на вирусот, иако смета дека достапните докази водат кон природно пренесување, иако нема конечен заклучок.

- Нема дефинитивен заклучок -

Американските разузнавачки служби сè уште немаат донесено дефинитивен заклучок за тоа дали вирусот потекнува од лабораторија или преку природно пренесување, а новообјавените документи сè уште не поминале низ независна проверка.

КОВИД-19, предизвикан од коронавирусот САРС-КоВ-2, првпат беше идентификуван во Вухан, Кина, кон крајот на 2019 година, а Светската здравствена организација (СЗО) во март 2020 година го прогласи за глобална пандемија.

Пандемијата резултираше со милиони смртни случаи низ светот и предизвика широко распространети нарушувања во јавното здравство, економијата и социјалниот живот.

Потеклото на вирусот и натаму е предмет на истрага, при што научните и разузнавачките анализи продолжуваат да ги испитуваат и сценаријата за природно потекло и оние поврзани со лабораторија, но засега ниедна страна нема донесено конечен и цврст заклучок.