- Летните кампови се организирани со поддршка од Турција и претставуваат порака за поддршка и солидарност со децата во Газа, кои живеат во услови на војна и тешка хуманитарна криза

Децата од Газа, кои растат изложени на израелските напади, наоѓаат надеж во летните кампови со поддршка од Турција - Летните кампови се организирани со поддршка од Турција и претставуваат порака за поддршка и солидарност со децата во Газа, кои живеат во услови на војна и тешка хуманитарна криза

Во Појасот Газа, кој се соочува со израелски напади и тешки хуманитарни услови, започнаа летните кампови „Извори на надеж 2026“, кои со поддршка од Турција имаат цел да опфатат околу 8.000 деца, пишува Анадолу.

Свеченото отворање на камповите, организирани од Високиот совет за млади и спорт на Газа под покровителство на заменик-генералниот секретар на Советот, Абдуселам Ханије, се одржа во Клубот за услуги „Нусејрат“, во бегалскиот камп Нусејрат во централниот дел на Појасот Газа.

За време на отворањето, децата се собраа пред пано со фотографија на турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган, како и со турското и палестинското знаме, држејќи во рацете знамиња на Турција и Палестина.

На програмата, на која учествуваа деца од различни возрасни групи, беа изведени духовни песни, традиционалниот палестински танц дебке, карате и циркуски настапи, како и различни забавни активности.

Фотографија : Khalil Ramzi Alkahlut/AA

Целта на програмата е на децата, кои живеат во тешки хуманитарни услови поради континуираните израелски напади, да им обезбеди безбедна социјална средина, психосоцијална поддршка и да го поттикне нивниот развој преку културни, спортски и едукативни активности.

Раководителот на Одделот за односи со јавност при Високиот совет за млади и спорт на Газа, Гасан Мухајсин, во изјава за дописникот на АА рече дека летните кампови се организирани со поддршка од Турција и дека претставуваат порака за поддршка и солидарност со децата во Газа, кои живеат во услови на војна и тешка хуманитарна криза.

Тој истакна дека главната цел на камповите е да се ублажат психолошките последици од војната врз децата и повторно да им се врати насмевката на лицата.

„И покрај смртта и разурнувањето што ги остави Израел, сакаме повторно да ги насмееме нашите деца“, рече Мухајсин.

Тој информира дека се отворени вкупно 60 летни кампови во различни делови на Појасот Газа, со цел во нив да учествуваат околу 8.000 девојчиња и момчиња.