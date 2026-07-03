- Во округот Карлиова на турскиот град Бинѓол, 22-годишниот Серхат Кала, со својот коњ што го тренира по селските патишта и рамнини и го храни со специјална храна, постигнува успех по успех

Детството почнато со јавање коњи крунисано со 30 победи - Во округот Карлиова на турскиот град Бинѓол, 22-годишниот Серхат Кала, со својот коњ што го тренира по селските патишта и рамнини и го храни со специјална храна, постигнува успех по успех

Младиот 22-годишен Серхат Кала, кој живее во округот Карлиова на турскиот град Бингол, успешно ја продолжува традицијата наследена од своите предци, откако во детството започнал да се занимава со јавање коњи, и досега победил на 30 од околу 40 трки на кои учествувал.

Во Карлиова, што се наоѓа на околу 70 километри од центарот на градот и е на надморска височина од 1940 метри, одгледувањето коњи и традиционалните коњски трки претставуваат важни културни вредности на регионот.

Благодарение на интересот на младите во округот за јавање коњи, оваа култура се пренесува од генерација на генерација.

Серхат Кала, кој живее во селото Сакаорен во округот, јава коњи од својата 8-годишна возраст.

Фотографија : Rıdvan Korkulutaş/AA

Од околу 10-годишна возраст тој учествува на традиционални коњски трки организирани во различни градови и досега има освоено прво место на 30 од 40 трки.

Кала, кој се занимава со сточарство во своето село, сам се грижи и за подготовката на својот коњ за трки.

Тој секојдневно го тренира својот коњ по селските патишта и на рамнините, хранејќи го со специјална храна, и не ја прекинува подготовката за време на тркачката сезона.

Исто така е член на Коњичкиот спортски клуб Карлиова, кој пред околу 2 месеца е основан во селото Сакаорен со цел да се зголеми интересот за коњичкиот спорт во регионот.

- „Се трудам да не се повреди“ -

Кала за Анадолу изјави дека и неговиот дедо и татко со години се занимавале со јавање коњи и дека тоа е традиција за нив.

Фотографија : Rıdvan Korkulutaş/AA

Тој рече дека досега победил на 30 од 40 трки на кои учествувал и дека секоја година го менува својот коњ.

Нагласи дека секојдневно го тренира коњот по пат и во градината.

„Се трудам да не се повреди. Секој ден не го пропуштам тренингот. Му подготвувам мешавина од јачмен, европска храна за животни, суво грозје, морков, магдонос, марула, суви дудинки и ореви и му ја давам. За да добие витамини и да ја зголеми силата. Кај нас во регионот интересот за коњарството расте. Многу ги сакам коњите. Мојата цел е да се развивам и да станам џокеј“, рече тој.