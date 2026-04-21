Десетици американски воени ветерани кои протестираат против војната во Иран приведени на Капитол Хил - Ветераните одржаa церемонија на преклопување на знамето, симбол на американските припадници на војската кои загинале во војната и оние кои би можеле да ги загубат животите доколку таа продолжи

Група американски воени ветерани, меѓу кои неколкумина со видна попреченост, се приведени за време на протест против војната на САД и Израел врз Иран, јавува Анадолу.

Многумина од групата од околу 60 ветерани и членови на нивните семејства беа облечени во воени униформи додека се собраа во ротондата на зградата „Кенон”. Тие закачија транспаренти на кои пишуваше „Прекинете ја војната против Иран” и „Не можеме да си дозволиме уште една војна”, стоејќи достоинствено во став мирно.

Ветераните одржаa церемонија на преклопување на знамето, симбол на американските припадници на војската кои загинале во војната и оние кои би можеле да ги загубат животите доколку таа продолжи.

Неколкумина држеа црвени лалиња во чест на Иранците загинати во војната, што американскиот претседател Доналд Трамп и израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху ја започнаа на 28 февруари.

„Оваа војна е веќе длабоко непопуларна, и веќе претставува криза за администрацијата на Трамп”, изјави Мајк Приснер, извршен директор на Центарот за совеста и војната (CCW), во изјавата дадена непосредно пред да биде уапсен.

„Повеќе од 100 активни припадници на вооружените сили веќе почнаа да поднесуваат барања за статус на лица со Приговор на совеста. Но, ако уште повеќе од нив заземат став, а некои проговорат јавно, имаме вистинска шанса да ја продлабочиме оваа криза за Трамп на начин што ќе ги принуди да се повлечат од оваа војна“, додаде тој.

Приснер употреби акроним за да се повика на лицата со Приговор на совеста, односно припадници на војската кои одбиваат да учествуваат во војна за која сметаат дека е неморална.

Околу педесетина демонстранти се приведени од страна на полицијата на Капитол поради нивниот чин на граѓанска непослушност, соопштија од Центарот.

„Мојот совет до војниците кои сè уште служат е следниов: ова е најважниот историски момент во нашиот живот и она што ќе изберете да го направите е значајно. Можам да ви кажам од искуство дека понатамошното помагање на воената машинерија само ќе ви предизвика уште поголема болка”, изјави Тајлер Ромеро, клиент на Центарот за совест и војна.

Протестот е организиран од коалиција организации, меѓу кои „За лицето: Ветерани за мир“, „Заедничка одбрана”, Центар за совеста и војната, „Коалицијата на отпорот Фејетвил”, „Гласот на воените семејства”, и организацијата „50501 Ветерани”.