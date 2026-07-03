- Инцидентот се случил околу 19 часот по локално време во близина на Источна 43. улица и Прва авенија

Демонстрант се самозапали пред седиштето на ОН во Њујорк - Инцидентот се случил околу 19 часот по локално време во близина на Источна 43. улица и Прва авенија

Маж се самозапали пред седиштето на Обединетите нации (ОН) во Њујорк синоќа откако поставил тибетско знаме на тротоарот во близина на комплексот, јавија локалните медиуми, пренесува Анадолу.

Инцидентот се случил околу 19 часот по локално време во близина на Источна 43. улица и Прва авенија.

Мажот се гледа на снимките од надзорните камери на ОН како го поставува знамето пред да се самозапали.

Тој е однесен во болницата „Белвју“ во критична состојба.

На документите пронајдени на местото на настанот наводно пишувало „Кина надвор од Тибет“.

Полицијата започна истрага за инцидентот, а тибетското знаме остана на местото околу еден час.