- Истрагата ќе ја испита „континуираната кампања“ на ФИФА за добивање поволен третман од американскиот претседател Доналд Трамп...

Демократ од Претставничкиот дом на САД започна истрага против ФИФА поради наводна корупција и врски со Трамп - Истрагата ќе ја испита „континуираната кампања“ на ФИФА за добивање поволен третман од американскиот претседател Доналд Трамп...

Демократ од Претставничкиот дом денес изjaви дека отворил истрага против ФИФА, тврдејќи дека има потенцијална корупција и можен договор „услуга за услуга“ меѓу организацијата и администрацијата на Трамп, јавува Анадолу.

Во писмото испратено доцна во неделата до претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, членот на Претставничкиот дом Џејми Раскин – водечки демократ во Комитетот за правосудство – истакна дека истрагата ќе ја испита „континуираната кампања“ на ФИФА за добивање поволен третман од американскиот претседател Доналд Трамп, како и отфрлањето на високи корупциски случаи во САД поврзани со глобалното раководно тело на фудбалот.

„Најновата услуга за услуга (quid pro quo) што ја договорија ФИФА и претседателот Трамп не е дело без жртви“, изјави Раскин.

Тој тврди дека ФИФА ја искористила својата врска со администрацијата на Трамп за да се впушти во „нелегално зголемување на цените и измамнички продажни тактики“ за билетите за Светското првенство.

Според Раскин, истрагата ќе го испита управувањето со ФИФА под водство на Инфантино, вклучувајќи ги и обвинувањата дека организацијата ги ослабнала внатрешните етички заштитни мерки додека се обидувала да негува поблиски врски со Трамп.

Конгресменот ја обвини и администрацијата на Трамп за напуштање на спроведувањето на мерките против корупцијата што ја вклучуваат ФИФА, откако претходните обвинителства на Министерството за правда открија долготрајна меѓународна шема за поткуп поврзана со правата за фудбалските медиуми.

Раскин изјави дека претходните истраги на Министерството за правда откриле повеќе од 200 милиони долари за поткуп и провизии во кои беа вклучени обвинети повеќе од 20 земји. Тој тврдеше дека и покрај обезбедувањето пресуди во некои случаи, администрацијата на Трамп подоцна ги негирала обвиненијата, дозволувајќи им на осудените лица да бидат ослободени.

Истрагата исто така ќе се фокусира на практиките на ФИФА за продажба на билети за Светското првенство, за кои Раскин рече дека вклучуваат зголемување на цените, динамично формирање на цените и политики што дозволуваат намалување на категоријата на седиштата по купувањето.

Раскин бара документи и комуникации поврзани со какви било подароци, плаќања или други бенефиции што ФИФА наводно му ги обезбедила на Трамп или на неговите соработници, како и записи во врска со контактите на ФИФА со претставници на американската Влада и нејзините практики за продажба на билети.

Тој, исто така, побара увид во евиденцијата за посетители на канцеларијата на ФИФА во „Трамп Тауер“, а од Инфантино побара да се појави пред Комитетот за интервју што ќе биде официјално транскрибирано.

„Понатаму, за да помогнеме во оваа истрага, бараме вие, додека сте во Соединетите Американски Држави, да се појавите на интервју со транскрипт пред овој комитет. Ве молиме контактирајте го демократскиот персонал на Комитетот најдоцна до 17:00 часот на 9 август 2026 година, за да го закажете ова интервју“, истакна Раскин во писмото.