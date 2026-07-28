- Хамас соопшти дека нејзината делегација ќе оствари средби со египетски официјални претставници, со посредници од Египет, Катар и Турција, како и со претставници на палестинските фракции и сили

Делегација на Хамас заминува во Египет на преговори за втората фаза од договорот за прекин на огнот во Газа - Хамас соопшти дека нејзината делегација ќе оствари средби со египетски официјални претставници, со посредници од Египет, Катар и Турција, како и со претставници на палестинските фракции и сили

Хамас соопшти дека неговата делегација ќе замине за Египет за да продолжи со преговорите за спроведување на втората фаза од договорот за прекин на огнот во Газа, пренесува Анадолу.

Во соопштението на Телеграм, Хамас наведува дека нејзината делегација ќе оствари средби со египетски официјални претставници, со посредници од Египет, Катар и Турција, како и со претставници на палестинските фракции и сили.

Целта на преговорите е да се зацврсти прекинот на огнот и да се обезбеди спроведување на обврските договорени во египетскиот град Шарм ел-Шеик на Црвеното Море, особено оние за хуманитарните услови во Газа и преминот кон втората фаза од планот на американскиот претседател Доналд Трамп, соопшти Хамас.

Израел започна со геноцид во Газа на 8 октомври 2023 година со поддршка од САД, при што уби повеќе од 73.000 Палестинци, а повреди над 174.000, најголем дел од нив жени и деца.

Според податоците на Министерството за здравство на Газа, Израел и покрај договорот за прекин на огнот што стапи на сила на 10 октомври 2025 година, продолжи со секојдневните напади, при што уби 1.207 Палестинци, а повреди 3.914.

Израел продолжува да го прекршува договорот со ограничување на влезот на храна, лекови, медицински материјал, материјали за засолништа и монтажни куќи во Газа, каде што околу 2,4 милиони Палестинци, вклучително и 1,5 милиони раселени лица, живеат во катастрофални услови.

Додека Хамас тврди дека ги исполнил своите обврски од првата фаза на договорот преку ослободување на израелските затвореници, Израел не успеа да ги исполни своите обврски поради континуираното бомбардирање и ограничувањата на хуманитарната помош.

Втората фаза од договорот вклучува поголемо повлекување на израелската војска од Газа и почеток на обновата во замена за започнување на разоружувањето на палестинските фракции.

Овие услови сè уште не се имплементирани, а Израел инсистира дека разоружувањето мора да биде прв чекор.