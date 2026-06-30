- „Главни приоритети на делегацијата се запирање на ескалацијата на израелските напади во Појасот Газа и ставање крај на секојдневните убиства и атентати“

Делегација на Хамас во Каиро на средба со египетските власти и посредници за спроведување на договорот за Газа - „Главни приоритети на делегацијата се запирање на ескалацијата на израелските напади во Појасот Газа и ставање крај на секојдневните убиства и атентати“

Делегација на Хамас се подготвува во Каиро да одржи разговори со египетските власти и посредници за спроведување на договорот за прекин на огнот во Газа, соопшти движењето денес, јавува Анадолу,

„Главни приоритети на делегацијата се запирање на ескалацијата на израелските напади во Појасот Газа и ставање крај на секојдневните убиства и атентати“, изјави Тахер ал-Нуну, политички советник на лидерот на Хамас

„Хамас, исто така, ќе бара гаранции дека Израел ќе овозможи испорака на сите неопходни ресурси за Газа, вклучително и материјали за поправка на болниците, пекарниците и инфраструктурата, како и дека ќе ги спроведе другите услови од договорот од Шарм ел-Шеик“, додаде тој.

Разговорите во Каиро ќе продолжат со дискусиите за мапата на патот подготвена од Николај Младенов, висок претставник на Одборот за мир за Газа, во соработка со посредниците за втората фаза од договорот, појасни тој.

„Планот за Мапата на патот вклучува влез на административен комитет и меѓународни заштитни сили, што ќе води до целосно израелско повлекување од сите области во Појасот Газа“, рече Ал-Нуну.

„Сериозни сме во намерата да постигнеме договор што ќе го стави крај на страдањата на нашиот народ, ќе ги запре злосторствата на окупацијата и ќе постигне напредок во остварувањето на политичките права на нашиот народ, пред сѐ, слободата и воспоставувањето независна држава Палестина.“

Според Министерството за здравство, бројот на загинати во израелските прекршувања на прекинот на огнот од неговото стапување на сила во октомври 2025 година се искачи на 1.053, а 3.406 се повредени. Израел, исто така, продолжува да го блокира влезот на договорените количини помош во енклавата.