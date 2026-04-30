Деветмина загинати, 13 повредени во израелски воздушни напади врз Јужен Либан

Најмалку девет лица загинаа, а 13 се повредени во израелските воздушни напади врз неколку градови во Јужен Либан денес и покрај привремениот прекин на огнот, објавија либанските медиуми, пренесува Анадолу.

Државната Национална новинска агенција соопшти дека три лица загинале, а седум се повредени во напад врз градот Џибчит, каде што била уништена станбена зграда.

Во градот Тул загинаа четири лица, а шест се повредени, при што е уништена уште една станбена зграда.

Две лица загинаа во градот Харуф, каде што израелски авион погоди куќа, соопшти агенцијата.

Израелските воени авиони извршија напад и врз градот Султанија, додека артилериски оган беше насочен кон периферијата на Завтар ал-Шаркија и Мифадун.

Од 2 март Израел започна смртоносна офанзива врз Либан во која загинаа најмалку 2.534 лица, повредени се 7.863, а раселени се повеќе од 1,6 милиони луѓе - околу една петтина од населението - според официјалните податоци.

Десетдневниот прекин на огнот што започна на 17 април подоцна беше продолжен до 17 мај, но Израел продолжува секојдневно да го прекршува преку воздушни напади и уривање домови во Јужен Либан.