Две лица починаа во Австралија од редок вирус што се пренесува преку комарци

Две лица починаа од енцефалитис од долината Мареј во Алис Спрингс во текот на изминатите два месеца, што предизвика повторни здравствени предупредувања низ Северната Територија на Австралија, пренесува Анадолу.

Портпаролот на Министерството за здравство на Северната Територија потврди дека смртните случаи се случиле во април и мај, но не објави дополнителни детали за починатите, објави „Еј-би-си њуз“.

Предупредувањето дојде откако вирусот беше откриен кај комарци во Дарвин претходно овој месец.

Енцефалитисот од долината Мареј е ретка, но потенцијално фатална болест што се пренесува преку каснувања од заразени комарци.

Здравствените власти рекоа дека заразата најчесто се случува помеѓу февруари и јуни, а случаите обично го достигнуваат својот максимум од март до мај.

Симптомите вклучуваат силна главоболка, треска, гадење, повраќање, болки во мускулите, поспаност, конфузија и напади.

Властите ги повикаа жителите и посетителите на Северната Територија да преземат мерки на претпазливост, вклучително и употреба на средства против инсекти што содржат диетил-мета-толуамид (DEET) или пикаридин, носење заштитна облека, обезбедување заштита од комарци при кампување и избегнување на области карактеристични по комарците, особено по зајдисонце.