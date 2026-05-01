Две лица загинаа, 10 се повредени во нов израелски напад во јужен Либан

Две лица загинаа, а 10 се повредени денес во нов израелски воздушен напад во јужен Либан и покрај привремениот прекин на огнот, соопшти Националната новинска агенција, пренесува Анадолу.

Агенцијата, повикувајќи се на Министерството за здравство, соопшти дека нападот бил насочен кон градот Набатија ал-Фавка, во кој имало и жртви.

Вчера, најмалку 29 лица, меѓу кои четири члена на исто семејство, загинаа, а 42 беа повредени во израелските воздушни напади врз неколку градови во јужен Либан.

Како одговор на одмаздата на Хезболах на војната со Иран, Израел започна офанзива во Либан од 2 март, при што загинаа речиси 2.600 луѓе, а над 1 милион се раселени.

Десетдневниот прекин на огнот што започна на 17 април подоцна беше продолжен до 17 мај, но Израел продолжува да го крши секојдневно со воздушни напади и со уривање на домови во јужен Либан. Претходно, примирје беше постигнато во ноември 2024 година.