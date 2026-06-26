- Властите ги повикаа жителите да бидат внимателни поради ненадејни поплави, свлечишта и други опасности поврзани со невремето

Два тајфуна ѝ се закануваат на Јапонија со обилни дождови, над 2 милиона луѓе под наредба за евакуација - Властите ги повикаа жителите да бидат внимателни поради ненадејни поплави, свлечишта и други опасности поврзани со невремето

Повеќе од два милиона луѓе во западниот дел на Јапонија добија наредби за евакуација денес, бидејќи два тајфуна ја загрозуваат земјата со обилни врнежи, поплави и свлечишта, јавуваат локалните медиуми, повикувајќи се на официјални извори, пренесува Анадолу.

Јапонската метеоролошка агенција предупреди дека тајфунот „Хигос“ може да стигне до копното в сабота бидејќи се движи кон север од Пацификот, додека тајфунот „Мекхала“ се приближува кон регионот Амами во југозападна Јапонија денес и може да се движи кон регионот Канто следниот ден, пренесува новинската агенција „Кјодо“.

Иако се очекува двата тајфуни да ослабнат во вонтропски циклони по приближувањето до Јапонија, метеоролозите предупредуваат дека тие сепак можат да донесат опасни временски услови.

Агенцијата за пожари и справување со катастрофи соопшти дека повеќе од 2 милиона жители во 13 префектури во регионите Кинки и Кјушу добиле наредби за евакуација.

Властите издадоа итно предупредување од највисоко ниво 5 за делови од Сеика во префектурата Кјото, откако свлечиште го зафати градот.

Метеоролошката агенција соопшти дека во Гото во префектурата Нагасаки паднале околу 600 милиметри дожд меѓу вторникот и денес наутро.

Повеќе од 500 милиметри врнежи паднале и во Асо во префектурата Кумамото и во Урешино во префектурата Сага.

До сабота се прогнозираат дополнителни до 300 милиметри дожд во регионот Токаи, како и до 150 милиметри во регионот Канто-Кошин.

Властите ги повикаа жителите да бидат внимателни поради ненадејни поплави, свлечишта и други опасности поврзани со невремето.