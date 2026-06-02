Двајца пилоти загинаа при пад на воен авион во Тајван

Islam Uddin
02 Јуни 2026•Ажурирано: 02 Јуни 2026
Двајца пилоти на тајванските воздухопловни сили загинаа денес откако тренажен авион се урна за време на тренинг-лет во воздушната база Гангшан во јужниот дел на Тајван, се наведува во официјалното соопштение, пренесува Анадолу.
Авионот „Т-34“ изведувал тренинг-лет со симулиран дефект на моторот кога се урнал во близина на северниот дел од пистата, соопшти тајванскиот лидер Вилијам Лаи Чинг-те во објава на социјалната мрежа Фејсбук.
Властите соопштија дека е формирана специјална оперативна група за истражување на причините за несреќата.
Во меѓувреме, Лаи изрази сочувство за смртта, нарекувајќи го инцидентот „ненадејна трагедија“ и заблагодарувајќи им се на пилотите за нивната служба и жртва.