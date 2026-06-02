- Авионот „Т-34“ изведувал тренинг-лет со симулиран дефект на моторот кога се урнал во близина на северниот дел од пистата

Двајца пилоти загинаа при пад на воен авион во Тајван - Авионот „Т-34“ изведувал тренинг-лет со симулиран дефект на моторот кога се урнал во близина на северниот дел од пистата

Двајца пилоти на тајванските воздухопловни сили загинаа денес откако тренажен авион се урна за време на тренинг-лет во воздушната база Гангшан во јужниот дел на Тајван, се наведува во официјалното соопштение, пренесува Анадолу.

Авионот „Т-34“ изведувал тренинг-лет со симулиран дефект на моторот кога се урнал во близина на северниот дел од пистата, соопшти тајванскиот лидер Вилијам Лаи Чинг-те во објава на социјалната мрежа Фејсбук.

Властите соопштија дека е формирана специјална оперативна група за истражување на причините за несреќата.

Во меѓувреме, Лаи изрази сочувство за смртта, нарекувајќи го инцидентот „ненадејна трагедија“ и заблагодарувајќи им се на пилотите за нивната служба и жртва.