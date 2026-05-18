Двајца загинати, еден исчезнат во земјотрес со магнитуда од 5,2 степени што ја погоди Јужна Кина - Земјотресот го погоди градот Лиуџоу во 00:21 часот по локално време (недела, 16:21 часот по Гринич) на длабочина од 8 километри

Две лица загинаа, а едно се води како исчезнато по земјотресот со интензитет од 5,2 степени што го погоди автономниот регион Гвангси Џуанг во Јужна Кина, јавуваат кинеските државни медиуми, пренесува Анадолу.

Земјотресот го погоди градот Лиуџоу во 00:21 часот по локално време (недела, 16:21 часот по Гринич) на длабочина од 8 километри, соопшти Кинескиот центар за земјотресни мрежи (ЦЕНЦ).

Кинеската новинска агенција Синхуа објави дека две лица загинале, а едно се води како исчезнато по земјотресот, а во претходните официјални известувања се наведуваше дека четири лица се хоспитализирани.

Службите за итни случаи, противпожарните и полициските власти започнаа спасувачки операции набрзо по земјотресот. Регионалниот штаб за ублажување на последиците од земјотреси во Гвангси активираше вонредна состојба од трет степен во 2 часот по полноќ.

Канцеларијата на Државниот совет на штабот за ублажување на последиците од земјотреси и Министерството за управување со вонредни состојби, исто така, излегоа со реакција за вонредни состојби од четврти степен и испратија работен тим за поддршка на локалните напори за помош.

Властите им наредија на локалните функционери да ги проверат жртвите и штетите, да организираат евакуација и да ги следат можните идни потреси.

Според Синхуа, во погоденото подрачје се распоредени 51 противпожарно и спасувачко возило, како и 315 припадници на персоналот за итни случаи.