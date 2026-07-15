- „Во моментов е чист барут. Толку е суво што е потребно само мала искра“

Данските служби за итни случаи предупредуваат на ризик од пожари поради екстремната суша - „Во моментов е чист барут. Толку е суво што е потребно само мала искра“

Службите за итни случаи во северна Данска денес предупредија на зголемен ризик од шумски пожари откако екстремно сувите услови и високите температури зафатија делови од земјата, пренесува Анадолу.

„Во моментов е чист барут. Толку е суво што е потребно само мала искра“, изјави Јан Неџа, главен дежурен офицер во службите за итни случаи во Северен Јитланд, за данскиот јавен сервис ДР.

Предупредувањето особено се однесува на северните општини Фредерикшавн, Хјоринг и Џамербугт, како и на островот Лаесо, каде што индексот на суша на Данскиот метеоролошки институт достигна 10, максимално ниво.

На национално ниво, индексот е 9,1 и покрај обилните дождови и грмотевици во понеделникот, според објавата, што значи дека на Данска ќе ѝ требаат 91 милиметар дожд за почвата повторно да стане целосно заситена.

Неџа предупреди дека сувите гранки и вегетацијата се „гориво“ за пожарите, велејќи дека „мал жар е доволен за да се запали голем пожар“.

Според наводите, потенцијални извори на пожарите се фрлени цигари, скршено стакло што ја рефлектира сончевата светлина и скари поставени на трева.

Сè уште не е воведена забрана за палење оган во природа, а властите предупредуваат дека честите ограничувања може да ја намалат нивната ефикасност.

Дожд, засилен ветер и пониски температури се предвидуваат од петок, јави ДР.