- Законодавците одлучија Данска да испрати офицери, преведувачи и беспилотни летала во регионот како дел од мултинационалната мисија предводена од Велика Британија и Франција...

Данска одобри учествo со воен контингент во мисијата во Ормускиот Теснец - Законодавците одлучија Данска да испрати офицери, преведувачи и беспилотни летала во регионот како дел од мултинационалната мисија предводена од Велика Британија и Франција...

Данскиот Парламент денес го одобри учеството на земјата со свој воен контингент во рамките на мултинационалната мисија во Ормускиот Теснец, јави јавниот сервис ДР, пренесува Анадолу.

Законодавците одлучија Данска да испрати офицери, преведувачи и беспилотни летала во регионот како дел од мултинационалната мисија предводена од Велика Британија и Франција, чија цел е заштита на слободата на пловидбата во теснецот, како и дел од поморската операција на ЕУ.

Во данскиот контингент има околу 10 лица, односно штабни офицери, единица со беспилотни летала и тим преведувачи.

Во рамките на данските воени напори можно е да бидат вклучени и капацитети за киберодбрана.

Откако САД и Израел започнаа да извршуваат воздушни напади врз Иран кон крајот на февруари, тензиите во регионот ескалираа, што доведе до иранска одмазда врз Израел и другите земји во регионот каде што се наоѓаат американски воени капацитети.

Иран и САД постигнаа договор од 14 точки со посредување на Пакистан, кој стапи на сила на 18 јуни, а електронски го потпишаа иранскиот претседател Масуд Пезешкијан и претседателот на САД, Доналд Трамп.

Договорот вклучува одредби поврзани со ставање крај на војната, вклучително и во Либан, повторно отворање на Ормускиот Теснец и укинување на американската поморска блокада наметната на Иран.