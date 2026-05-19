Гувернерот на Калифорнија порача дека нема да „толерира терористички акти“ по смртоносниот напад во џамија во Сан Диего

Berk Kutay Gökmen
19 Мај 2026•Ажурирај: 19 Мај 2026
Гувернерот на американската сојузна држава Калифорнија, Гевин Њусом, вчера изјави дека нема да „толерира терористички акти“ против верските заедници, откако пет лица, вклучително и двајца осомничени напаѓачи, беа убиени во пукотница во Исламскиот центар во Сан Диего, јавува Анадолу.
Во соопштението, Њусом истакна дека е згрозен од насилниот напад во Исламскиот центар во Сан Диего, каде што се собираат семејства и деца, а соседите се молат во мир и заедништво.
„Денес, овој простор на заедницата беше уништен од истрели. Калифорнија го испраќа своето најдлабоко сочувство до семејствата и заедниците погодени од денешната пукотница“, рече Њусом.
„Верниците каде и да се не треба да стравуваат за своите животи. За омразата нема место во Калифорнија и ние нема да толерираме акти на терор или заплашување против верските заедници“, додаде тој.
„До муслиманската заедница во Сан Диего: Калифорнија е со вас.“
Властите соопштија дека три лица, вклучително и еден чувар, се смртоносно застрелани во Исламскиот центар во Сан Диего вчера.
Претставници на правосудните органи, исто така, соопштија дека двајцата осомничени починале од самопредизвикани рани од огнено оружје.