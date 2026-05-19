- „Верниците каде и да се не треба да стравуваат за своите животи. За омразата нема место во Калифорнија и ние нема да толерираме акти на терор или заплашување против верските заедници“

Гувернерот на Калифорнија порача дека нема да „толерира терористички акти“ по смртоносниот напад во џамија во Сан Диего - „Верниците каде и да се не треба да стравуваат за своите животи. За омразата нема место во Калифорнија и ние нема да толерираме акти на терор или заплашување против верските заедници“

Гувернерот на американската сојузна држава Калифорнија, Гевин Њусом, вчера изјави дека нема да „толерира терористички акти“ против верските заедници, откако пет лица, вклучително и двајца осомничени напаѓачи, беа убиени во пукотница во Исламскиот центар во Сан Диего, јавува Анадолу.

Во соопштението, Њусом истакна дека е згрозен од насилниот напад во Исламскиот центар во Сан Диего, каде што се собираат семејства и деца, а соседите се молат во мир и заедништво.

„Денес, овој простор на заедницата беше уништен од истрели. Калифорнија го испраќа своето најдлабоко сочувство до семејствата и заедниците погодени од денешната пукотница“, рече Њусом.

„Верниците каде и да се не треба да стравуваат за своите животи. За омразата нема место во Калифорнија и ние нема да толерираме акти на терор или заплашување против верските заедници“, додаде тој.

„До муслиманската заедница во Сан Диего: Калифорнија е со вас.“

Властите соопштија дека три лица, вклучително и еден чувар, се смртоносно застрелани во Исламскиот центар во Сан Диего вчера.

Претставници на правосудните органи, исто така, соопштија дека двајцата осомничени починале од самопредизвикани рани од огнено оружје.