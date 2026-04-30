Грчка активистичка група ја обвини Атина за „директна соработка“ во израелското пресретнување на флотилата за Газа - Групата „Марш за Газа Грција“ најави итен протест што ќе се одржи во 18 часот по локално време пред грчкото Министерство за надворешни работи во Атина, апелирајќи до граѓаните да излезат на улиците

Грчка активистичка група денес ја обвини Владата за молк во врска со израелското пресретнување на глобалната флотила Сумуд, повикувајќи на национални протести, јавува Анадолу.

Во соопштението објавено на социјалната мрежа Фејсбук, групата тврди дека Израел ја имал за цел флотилата и дека бродовите биле пресретнати во грчката зона за пребарување и спасување.

„Израелскиот напад врз ’Флотилата на слободата’ се случи со директна соработка на Грција!“, се тврди во соопштението.

„Ве повикуваме во секој град, во секој агол на Грција да излезете на улиците за да го кренеме гласот против грчкото соучесништво. Нема да молчиме. Сите на улиците“, додаде групата.

Претходно, поранешниот грчки министер за финансии Јанис Варуфакис изјави:

„Штотуку разговарав со пријателите од Глобалната флотила Сумуд. Израелските бродови и беспилотни летала ги вознемируваат во близина на брегот на Крит“.

„Грчката Влада е или соучесник или неспособна да ги одбрани нашите мориња од Израел“, напиша тој на американската платформа за социјални медиуми Х.

Израелската морнарица доцна синоќа ги пресретна бродовите од флотилата додека се движеа кон Газа за да ја пробијат долгогодишната блокада на енклавата.

Групата соопшти дека израелските сили го опколиле конвојот во меѓународни води во близина на грчкиот остров Крит, ги блокирале комуникациите и заплениле 21 брод, додавајќи дека 17 бродови успеале да побегнат и да влезат во грчките води по инцидентот.

Флотилата, која пренесува хуманитарна помош за Газа, има за цел да ја пробие израелската блокада и да отвори хуманитарен коридор по морски пат.

Овој потег следуваше по неколку часа откако израелските медиуми објавија дека Израел се подготвува да ја пресретне флотилата, која вклучува вкупно околу 100 брода со речиси 1.000 активисти од неколку земји.

Израел воведе блокада на Појасот Газа од 2007 година, оставајќи околу 1,5 милиони Палестинци од приближно 2,4 милиони без покрив над главата, откако нивните домови беа уништени за време на војната.