Грција: 89-годишниот осомничен за пукањето во Атина тврди дека немал намера да убие

89-годишниот маж, обвинет за вооружен напад во грчката престолнина Атина, во својата првична изјава пред полицијата рекол дека немал намера никого да убие и дека постапил така поради неправдата што ја почувствувал во врска со постапката за неговата пензија, објави денес „ЕРТ Њуз“, пренесува Анадолу.

„Немав намера да убијам, не можев да ја поднесам неправдата“, изјавил осомничениот пред полицијата, според наводите на медиумот.

Тој додал дека верува оти со него се постапувало неправедно во однос на неговиот случај со пензијата и изјавил дека сакал да го „протресе системот“.

Властите соопштија дека пет лица се повредени во два одвоени инциденти со пукање во центарот на Атина вчера, откако мажот, според наводите, отворил оган со ловечка пушка во канцелариите на ЕФКА (социјално осигурување), а подоцна и во зградата на судот.

Повредените се хоспитализирани со полесни повреди и се во стабилна состојба.

Тој подоцна e приведен по полициска акција во западниот град Патра, каде што пристигнал со такси, соопштија официјалните лица.

Полицијата ги истражува и информациите за неговото минато, вклучително и претходно психијатриско лекување.

По инцидентите, вработените во ЕФКА и судскиот персонал денес одржаа протестни активности, штрајкови и прекини на работата, наведувајќи ја како причина загриженоста за условите за работа и безбедноста на работното место.

Синдикатите соопштија дека овие активности биле поттикнати од пукањето во Атина од 89-годишниот осомничен.

Синдикатите на судските службеници побараа зајакнати безбедносни мерки во судовите, додека работниците на ЕФКА побараа подобрување на нивото на персоналот и заштита на работното место.

Властите и професионалните тела оценија дека овие настани ја нагласуваат пошироката загриженост за безбедноста во јавните служби.