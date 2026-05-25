- „Израел ги погреба во Газа не само нашите домови, училишта, болници и универзитети, го погреба јазикот со кој би можеле да ја опишеме нашата загуба“

Група за човекови права: Поднесена е тужба во Полска против израелски претставници за злосторства во Газа - „Израел ги погреба во Газа не само нашите домови, училишта, болници и универзитети, го погреба јазикот со кој би можеле да ја опишеме нашата загуба“

Фондацијата Хинд Раџаб денес соопшти дека во Полска е поднесена кривична пријава против високи израелски политички и воени функционери поради наводи за геноцид, воени злосторства и злосторства против човештвото во Појасот Газа, пренесува Анадолу.

Во соопштението, групата наведува дека жалбата е поднесена до Окружното обвинителство Вроцлав од страна на полско-палестинските преживеани лица Амџад Ага и Ахмед Елсафтави во соработка со Полско-палестинската иницијатива за правда КАКТУС и членовите на Глобалната флотила Сумуд.

Според фондацијата, во жалбата се наведени поранешниот израелски министер за одбрана Јоав Галант, израелскиот министер за надворешни работи Израел Кац, поранешниот министер за надворешни работи Ели Коен, поранешниот воен началник Херци Халеви, сегашниот воен началник Ејал Замир и други израелски воени претставници.

Во поднесокот се тврди дека израелските претставници „креирале и спроведувале хуманитарна криза со цел физичко уништување на палестинското цивилно население во Газа“ по настаните од 7 октомври.

Според поднесокот, израелските власти вовеле услови за опсада, таргетирале хуманитарен персонал и инфраструктура, напаѓале конвои со хуманитарна помош, уништувале цивилна инфраструктура и го попречувале влегувањето на хуманитарната помош во Газа.

Во поднесокот се споменува и мисијата на Глобална флотила Сумуд 2025, во која според наведеното учествувале 42 брода што превезувале повеќе од 300 тони хуманитарна помош во храна, лекови и формула за бебиња.

Фондацијата Хинд Раџаб соопшти дека жалбата е поднесена според член 110 од Кривичниот законик на Полска, кој им овозможува на полските судови надлежност за злосторства извршени во странство против полски граѓани.

Амџад Ага, дипломец на Технолошкиот универзитет во Лоѓ, рече дека изгубил 231 роднина за време на војната во Газа.

„Израел ги погреба во Газа не само нашите домови, училишта, болници и универзитети, го погреба јазикот со кој би можеле да ја опишеме нашата загуба“, рече тој.

Елсафтави, пластичен хирург, рече дека 34 негови роднини биле убиени за време на конфликтот, меѓу кои и неговата сестра, за која рече дека починала поради неисхранетост и хуманитарни услови како резултат на блокадата.

„Ова известување не е политички гест, туку обид да се бара вистина и одговорноста“, рече тој.

Во поднесокот се тврди дека израелските претставници не можат да се повикаат на имунитет во случаи на наводни меѓународни злосторства, повикувајќи се на принципите од Нирнберг и меѓународните правни преседани.

Фондацијата Хинд Раџаб соопшти дека поднела повеќе од 90 правни пријави низ 30 јурисдикции поврзани со наводни злосторства извршени против Палестинците.

Според Светската програма за храна, приближно 1,6 милиони луѓе во Газа - што претставува 77% од населението - се соочуваат со сериозна акутна несигурност во храната, од кои повеќе од 100.000 деца и 37.000 бремени жени и доилки.

Според Министерството за здравство на Газа, повеќе од 880 луѓе се убиени, а над 2.645 се повредени во израелските напади по објавувањето на прекинот на огнот меѓу Израел и Хамас на 10 октомври 2025 година.

Договорот имаше за цел да ја запре двегодишната војна на Израел, во која, според бројките убиени се повеќе од 72.000 Палестинци, повеќето од нив жени и деца, повредени се повеќе од 172.000, предизвикано е обемно уништување кое на приближно 90% од цивилната инфраструктура од октомври 2023 година.