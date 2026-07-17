- Регистрирани се повеќе од 26.000 удари од молњи до 23:00 часот, додека поројните дождови го зафатија поголемиот дел од земјата

Грмотевици предизвикаа поплави и прекини во сообраќајот во Швајцарија - Регистрирани се повеќе од 26.000 удари од молњи до 23:00 часот, додека поројните дождови го зафатија поголемиот дел од земјата

Силни грмотевици предизвикаа поплави и прекини во сообраќајот низ Швајцарија во текот на ноќта, а надлежните предупредуваат дека лошите временски услови ќе продолжат и денес, пренесува Анадолу.

Според „Свисинфо“, кој се повикува на агенцијата „Кејстоун-СДА“, пожарникарите во кантонот Цирих интервенирале во 268 случаи, главно поради поплавени објекти и паднати дрвја.

Јавниот радиодифузер „СРФ Метео“ регистрираше повеќе од 26.000 удари од молњи до 23:00 часот, додека поројните дождови го зафатија поголемиот дел од земјата. Најмногу врнежи имаше во северниот град Винтертур, каде што за една вечер се излеа околу една третина од просечните јулски врнежи.

Во западна Швајцарија, џез-фестивалот во Монтро привремено ги затвори и евакуираше своите познати сцени покрај езерото и привремените објекти кратко по 20 часот, како мерка на претпазливост поради невремето. Организаторите го укинаа безбедносното предупредување во 21:23 часот, по што прекинатите настапи успешно продолжија.

Силен град зафати неколку подрачја, протегајќи се од централна Швајцарија до Винтертур.

„МетеоШвајцарија“ издаде предупредување од трето ниво за грмотевици за делови од централна Швајцарија, вклучувајќи го регионот Ентлебух, предупредувајќи на ризик од молњи, поројни поплави, лизгање на земјиштето на стрмни падини, град и паѓање на гранки или дрвја.

Метеоролошката служба ја советува јавноста да избегнува изложени области, како што се планински сртови, отворен терен и водни површини, да ги обезбеди предметите на отворено и да остане во приправност поради брзата промена на временските услови.