- „Имигрантите ја играат и ја водат играта како тренери, работат на стадионите, ги полнат трибините и ги прават можни настаните како што е Светското првенство“

Градоначалникот на Њујорк пред Светското првенство: „Фудбалот не би постоел без имигрантите“ - „Имигрантите ја играат и ја водат играта како тренери, работат на стадионите, ги полнат трибините и ги прават можни настаните како што е Светското првенство“

Градоначалникот на Њујорк, Зохран Мамдани, денес, пред Светското првенство во фудбал, што треба да започне в четврток, изјави дека фудбалот „не би постоел без имигрантите“, пренесува Анадолу.

„Фудбалот не би постоел без имигрантите. Имигрантите ја играат и ја водат играта како тренери, работат на стадионите, ги полнат трибините и ги прават можни настаните како што е Светското првенство“, напиша Мамдани на американската компанија за социјални медиуми Х.

Мамдани нагласи дека шестмина од фудбалерите во машката репрезентација на САД се имигранти.

Неговата изјава следуваше откако ФИФА во понеделникот потврди дека на сомалискиот судија Омар Абдулкадир Артан му бил одбиен влез во САД за време на викендот, поради што тој повеќе нема да може да учествува на турнирот.

„Блумберг“ објави дека администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп подготвила план за нагло зголемување на бројот на припадници на Службата за имиграција и царина на САД (ИЦЕ) во Њујорк, како дел од мерките на претседателот против мигрантите.

„Нема да дозволиме ИЦЕ или кој било друг да сее страв во нашите заедници — особено во овој момент“, напиша Мамдани на Х.

„Додека светот доаѓа во нашиот град, ние гордо ќе стоиме покрај нашите соседи имигранти и ќе ги отфрлиме овие напади за она што навистина се: обид да нè разделат.“