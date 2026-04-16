Градоначалникот на Киев: Најмалку 2 загинати, 18 повредени во руски воздушен напад врз Киев

Muhammed Yasin Güngör
16 Април 2026•Ажурирај: 16 Април 2026
Во руски воздушен напад изведен синоќа врз украинскиот главен град Киев загинаа најмалку две лица, а 18 се повредени, додека експлозиите потресоа неколку подрачја, соопшти утрово градоначалникот на градот, Витали Кличко, пренесува Анадолу.
Кличко соопшти за најновиот бран напади преку Телеграм, велејќи дека меѓу погодените лица има и четворица медицински лица кои одговориле на итен повик во областа Оболонски.
„Единаесет повредени се хоспитализирани, додека другите се третирани амбулантски“, рече тој.
Нападите предизвикаа голема штета во станбените области, а фрагменти од ракети го погодиле шестиот кат од 16-катна зграда во дистриктот Подилски.
Кличко рече дека службите за итни случаи работат на терен додека пожарите избувнале во нестанбени објекти и возила низ градот.
Русија сè уште не ги коментирала наводите.