Голем пожар зафати историска црква во Њујорк

Aida Cako
24 Април 2026•Ажурирај: 24 Април 2026
ЊУЈОРК (АА) - Голем пожар од петти степен избувна синоќа во Првата реформирана црква на Асторија, во Квинс, Њујорк, предизвикувајќи значителна материјална штета на објектот, пренесува Анадолу.
Официјални лица соопштија дека пожарот започнал во станбена единица поврзана со црквата, по што со голема брзина се проширил на главната конструкција.
На терен излегле речиси 200 пожарникари и медицински персонал за итна помош, додека над покривот на зградата биле забележани интензивни пламени јазици.