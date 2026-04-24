- Официјални лица соопштија дека пожарот започнал во станбена единица поврзана со црквата, по што со голема брзина се проширил на главната конструкција

Голем пожар зафати историска црква во Њујорк - Официјални лица соопштија дека пожарот започнал во станбена единица поврзана со црквата, по што со голема брзина се проширил на главната конструкција

ЊУЈОРК (АА) - Голем пожар од петти степен избувна синоќа во Првата реформирана црква на Асторија, во Квинс, Њујорк, предизвикувајќи значителна материјална штета на објектот, пренесува Анадолу.

Официјални лица соопштија дека пожарот започнал во станбена единица поврзана со црквата, по што со голема брзина се проширил на главната конструкција.

На терен излегле речиси 200 пожарникари и медицински персонал за итна помош, додека над покривот на зградата биле забележани интензивни пламени јазици.