Голем ирански танкер вплови во иранските води преку Ормускиот Теснец и покрај заканите за блокада од САД

Голем ирански танкер за сурова нафта вплови во иранските територијални води откако помина низ Ормускиот Теснец и покрај заканите на Соединетите Американски Држави (САД) за поморска блокада, објавија иранските медиуми утринава, пренесува Анадолу.

Според иранската новинска агенција „Фарс“, танкерот со капацитет од околу 2 милиона барели сурова нафта, пловел низ меѓународните води и низ стратегискиот Ормуски Теснец со вклучен систем за следење и „без никакво прикривање“.

Засега нема официјален коментар од американските власти во врска со ова тврдење.

Вчера командантот на Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) изјави дека американските сили „целосно ја прекинале“ поморската трговија кон и од Иран.

Неговата изјава дојде откако ЦЕНТКОМ во понеделникот воведе блокада на сите пловила што влегуваат и излегуваат од иранските пристаништа.

Командата, која е одговорна за воените операции на Блискиот Исток, соопшти дека блокадата се спроведува „непристрасно против бродови од сите земји“ што влегуваат или излегуваат од иранските пристаништа во Персискиот и Оманскиот Залив.

Одлуката за блокада следува по директните преговори меѓу САД и Иран што се одржаа изминатиот викенд во Пакистан, со цел да се стави крај на војната што започна на 28 февруари.

Сепак, преговорите завршија без постигнување договор.