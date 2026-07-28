- „Безбедноста на новинарите и медиумските работници, како и пристапот до информации се под сериозна закана“

Голем број земји повикаа на заштита на новинарите поради ескалацијата на Блискиот Исток - „Безбедноста на новинарите и медиумските работници, како и пристапот до информации се под сериозна закана“

Членовите на Коалицијата за слобода на медиумите (MFC) денес издадоа заедничка изјава во која изразија загриженост за безбедноста на новинарите и медиумските работници, како и за влијанието на ескалацијата на регионалните тензии на Блискиот Исток врз пристапот до информации, јавува Анадолу.

Коалицијата истакна дека независните медиуми играат клучна улога за време на вооружените конфликти преку обезбедување точни и навремени информации за засегнатите заедници и меѓународната јавност.

Во изјавата, потписниците нагласија дека се загрижени поради сè поголемиот број новинари што се убиени, уапсени или приведени низ регионот.

„Безбедноста на новинарите и медиумските работници, како и пристапот до информации се под сериозна закана“, се наведува во изјавата.

Во соопштението се упатува обвинување до израелската Влада дека повеќе од две години им забранува на независните меѓународни новинари да влезат во Газа, со што се ограничува независното известување за конфликтот.

„Остро ги осудуваме сите форми на насилство насочени кон новинарите и медиумските работници, вклучително и медиумската инфраструктура, новинарските објекти и јасно обележаните медиумски возила“, се додава во изјавата.

Коалицијата дополнително изрази загриженост поради притисокот врз новинарите и слободата на печатот во Иран, што вклучува и прекини на интернет-мрежата.

Во изјавата се истакнува дека овие инциденти отвораат прашања за заштитата на новинарите според меѓународното хуманитарно право и слободата на медиумите во ситуација на конфликт.

Таа ги повика сите инволвирани страни да го почитуваат меѓународното хуманитарно право и да ја гарантираат заштитата на цивилите, вклучително и новинарите.

Коалицијата, исто така, нагласи дека намерните напади врз новинарите се неприфатливи и може да претставуваат воени злосторства, додавајќи дека приведените новинари мора да се третираат во согласност со меѓународното право.

Изјавата ја потпишаа Австралија, Белгија, Канада, Данска, Естонија, Финска, Франција, Гана, Исланд, Ирска, Италија, Јапонија, Латвија, Литванија, Луксембург, Холандија, Норвешка, Португалија, Сиера Леоне, Словачка, Шпанија, Шведска, Швајцарија, Украина и Велика Британија.